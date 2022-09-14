СМИ: пункт пограничников ФСБ РФ в Армении обстреляли

Азербайджан обстрелял пограничный пункт ФСБ
По пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике (Армения) нанесены артиллерийские удары. Об этом сообщает армянский информационный канал «Инфотека 24».
«В ночь с 12 на 13 сентября пункт дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области Армении был обстрелян. Личный состав был вынужден в срочном порядке покинуть место дислокации», — сообщает «Инфотека».
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