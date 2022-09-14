СМИ: пункт пограничников ФСБ РФ в Армении обстреляли

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Азербайджан обстрелял пограничный пункт ФСБ Фото:

По пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике (Армения) нанесены артиллерийские удары. Об этом сообщает армянский информационный канал «Инфотека 24».

«В ночь с 12 на 13 сентября пункт дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области Армении был обстрелян. Личный состав был вынужден в срочном порядке покинуть место дислокации», — сообщает «Инфотека».

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По пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике (Армения) нанесены артиллерийские удары. Об этом сообщает армянский информационный канал «Инфотека 24». «В ночь с 12 на 13 сентября пункт дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области Армении был обстрелян. Личный состав был вынужден в срочном порядке покинуть место дислокации», — сообщает «Инфотека».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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