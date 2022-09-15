15 сентября 2022

Папа Римский оценил заслуги РФ в конфликте между Арменией и Азербайджаном

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, флаг азербайджана, путин на экране, нагорный карабах
Папа Римский: между Арменией и Азербайджаном напряженность спала, так как РФ выступила гарантом Фото:
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Протесты в Армении

Папа Римский видит заслугу России в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил на пресс-конференции для своего пула, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«Сейчас [напряженность] между Азербайджаном и Арменией несколько спала, потому что Россия выступила гарантом», — сказал Папа Римский. Его слова передает ТАСС. По его мнению, диалог необходим и должен сохраняться всегда как путь к взаимопониманию и миру.

Ранее в США отметили, что РФ помогла остановить бои между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявили представители Белого дома.

В ночь с 12 на 13 сентября в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроили масштабную диверсию на армяно-азербайджанской границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным из-за Азербайджана и признал, что РФ играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Кроме того, власти Армении обратились за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН по этому поводу.

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Папа Римский видит заслугу России в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом он заявил на пресс-конференции для своего пула, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. «Сейчас [напряженность] между Азербайджаном и Арменией несколько спала, потому что Россия выступила гарантом», — сказал Папа Римский. Его слова передает ТАСС. По его мнению, диалог необходим и должен сохраняться всегда как путь к взаимопониманию и миру. Ранее в США отметили, что РФ помогла остановить бои между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявили представители Белого дома. В ночь с 12 на 13 сентября в Минобороны Армении сообщили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреливают с воздуха приграничные города страны. В ответ на это в оборонном ведомстве Азербайджана заявили, что Армения устроили масштабную диверсию на армяно-азербайджанской границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным из-за Азербайджана и признал, что РФ играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в Армении. Кроме того, власти Армении обратились за помощью к ОДКБ и в Совбез ООН по этому поводу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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