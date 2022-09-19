19 сентября 2022
18 сентября 2022

Следственный комитет ХМАО опроверг задержание медсестры из Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Медсестру, которую родственники погибших винят в доведении коллег до самоубийства, никто не искал Фото:

Следователи ХМАО опровергли информацию об объявлении в федеральный розыск и задержании старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

«Информация, размещенная в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Ольга Матвейчук не находится в федеральном розыске. Соответственно, никто не снимал ее с рейса и не задерживал», — уточнили в ведомстве.

Как пояснили в пресс-службе СК ХМАО, уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства двух медсестер БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»: Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Комментировать другие подробности расследования уголовного дела в ведомстве отказались, сославшись на тайну следствия.

Ранее URA.RU писало об увольнении Матвейчук с должности старшей медсестры травматологической больницы Сургута. В департаменте здравоохранения ХМАО пояснили, что женщина вышла на пенсию и ушла по собственному желанию. После двух самоубийств ее подчиненных их родственники обвинили Матвейчук и руководство клиники в доведении медсестер до суицида.

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Следователи ХМАО опровергли информацию об объявлении в федеральный розыск и задержании старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ. «Информация, размещенная в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Ольга Матвейчук не находится в федеральном розыске. Соответственно, никто не снимал ее с рейса и не задерживал», — уточнили в ведомстве. Как пояснили в пресс-службе СК ХМАО, уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства двух медсестер БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»: Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Комментировать другие подробности расследования уголовного дела в ведомстве отказались, сославшись на тайну следствия. Ранее URA.RU писало об увольнении Матвейчук с должности старшей медсестры травматологической больницы Сургута. В департаменте здравоохранения ХМАО пояснили, что женщина вышла на пенсию и ушла по собственному желанию. После двух самоубийств ее подчиненных их родственники обвинили Матвейчук и руководство клиники в доведении медсестер до суицида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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