Следственный комитет ХМАО опроверг задержание медсестры из Сургута

20 сентября 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Медсестру, которую родственники погибших винят в доведении коллег до самоубийства, никто не искал Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Следователи ХМАО опровергли информацию об объявлении в федеральный розыск и задержании старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ. «Информация, размещенная в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Ольга Матвейчук не находится в федеральном розыске. Соответственно, никто не снимал ее с рейса и не задерживал», — уточнили в ведомстве. Как пояснили в пресс-службе СК ХМАО, уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства двух медсестер БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»: Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Комментировать другие подробности расследования уголовного дела в ведомстве отказались, сославшись на тайну следствия. Ранее URA.RU писало об увольнении Матвейчук с должности старшей медсестры травматологической больницы Сургута. В департаменте здравоохранения ХМАО пояснили, что женщина вышла на пенсию и ушла по собственному желанию. После двух самоубийств ее подчиненных их родственники обвинили Матвейчук и руководство клиники в доведении медсестер до суицида.

Следователи ХМАО опровергли информацию об объявлении в федеральный розыск и задержании старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ. «Информация, размещенная в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Ольга Матвейчук не находится в федеральном розыске. Соответственно, никто не снимал ее с рейса и не задерживал», — уточнили в ведомстве. Как пояснили в пресс-службе СК ХМАО, уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства двух медсестер БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»: Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Комментировать другие подробности расследования уголовного дела в ведомстве отказались, сославшись на тайну следствия. Ранее URA.RU писало об увольнении Матвейчук с должности старшей медсестры травматологической больницы Сургута. В департаменте здравоохранения ХМАО пояснили, что женщина вышла на пенсию и ушла по собственному желанию. После двух самоубийств ее подчиненных их родственники обвинили Матвейчук и руководство клиники в доведении медсестер до суицида.