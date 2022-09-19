Следственный комитет ХМАО опроверг задержание медсестры из Сургута

Следователи ХМАО опровергли информацию об объявлении в федеральный розыск и задержании старшей медсестры травматологической больницы Сургута Ольги Матвейчук. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ.
«Информация, размещенная в СМИ и соцсетях, не соответствует действительности. Ольга Матвейчук не находится в федеральном розыске. Соответственно, никто не снимал ее с рейса и не задерживал», — уточнили в ведомстве.
Как пояснили в пресс-службе СК ХМАО, уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства двух медсестер БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница»: Аяжан Ташмагамбетовой и Ираиды Петровой. Комментировать другие подробности расследования уголовного дела в ведомстве отказались, сославшись на тайну следствия.
Ранее URA.RU писало об увольнении Матвейчук с должности старшей медсестры травматологической больницы Сургута. В департаменте здравоохранения ХМАО пояснили, что женщина вышла на пенсию и ушла по собственному желанию. После двух самоубийств ее подчиненных их родственники обвинили Матвейчук и руководство клиники в доведении медсестер до суицида.
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