В пяти челябинских районах обрушились темпы строительства жилья

В Кизильском районе ввод жилья сократили на 65% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пяти муниципалитетах Челябинской области обрушились темпы строительства жилья. Об этом 22 сентября URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Экспресс-анализ КСП на 1 сентября 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Уйский район (-14,7%), Брединский район (-36,9%), Саткинский район (-37,5%), Катав-Ивановский район (-39,7%) и Кизильский район (-65,%)», — говорится в сообщении КСП.

В ведомстве отмечают, что за январь—август текущего года в регионе введено 1 млн 371,2 тыс. кв. м. жилья. Это на +30,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Лидеры по динамике ввода жилья в сравнении с январем-августом 2021 года: