21 сентября 2022

В пяти челябинских районах обрушились темпы строительства жилья

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В Кизильском районе ввод жилья сократили на 65% Фото:

В пяти муниципалитетах Челябинской области обрушились темпы строительства жилья. Об этом 22 сентября URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«Экспресс-анализ КСП на 1 сентября 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Уйский район (-14,7%), Брединский район (-36,9%), Саткинский район (-37,5%), Катав-Ивановский район (-39,7%) и Кизильский район (-65,%)», — говорится в сообщении КСП.

В ведомстве отмечают, что за январь—август текущего года в регионе введено 1 млн 371,2 тыс. кв. м. жилья. Это на +30,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Лидеры по динамике ввода жилья в сравнении с январем-августом 2021 года:

  • Нагайбакский район (+411%);
  • Варненский район (+281,8%);
  • Карталинский район (+238,1%);
  • Кусинский район (+237,3%);
  • Еткульский район (+178,5%).

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В пяти муниципалитетах Челябинской области обрушились темпы строительства жилья. Об этом 22 сентября URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «Экспресс-анализ КСП на 1 сентября 2022 года показал, что сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Уйский район (-14,7%), Брединский район (-36,9%), Саткинский район (-37,5%), Катав-Ивановский район (-39,7%) и Кизильский район (-65,%)», — говорится в сообщении КСП. В ведомстве отмечают, что за январь—август текущего года в регионе введено 1 млн 371,2 тыс. кв. м. жилья. Это на +30,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Лидеры по динамике ввода жилья в сравнении с январем-августом 2021 года:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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