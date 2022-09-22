Эрдоган намерен позвонить Путину и Зеленскому

22 сентября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Эрдоган готов продолжить дипломатические усилия по Украине Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с главами России Владимиром Путины и Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он позвонит обоим, как только вернется в Турцию из США, чтобы «продолжить дипломатические усилия по Украине». «Мы с самого начала верили в силу дипломатии и доказали ее действенность. Шаги в данном направлении (урегулировании конфликта на Украине — прим ред.) должен прилагать не только я, но и все мировые лидеры. Переговоры должны вестись как с Путиным, так и с Зеленским», — сообщил Эрдоган на пресс-конференции по итогам его поездки в США, передает агентство «Анадолу» В то же время Эрдоган подчеркнул, что ООН не предприняла каких-либо эффективных мер по урегулированию конфликта на Украине. «В ООН оказались неспособны остановить кровопролитие, а также предотвратить энергетический и продовольственный кризисы», — отметил Эрдоган. Ранее Эрдоган предложил организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что у него есть «настойчивое желание собрать этих лидеров вместе».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести телефонные переговоры с главами России Владимиром Путины и Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он позвонит обоим, как только вернется в Турцию из США, чтобы «продолжить дипломатические усилия по Украине». «Мы с самого начала верили в силу дипломатии и доказали ее действенность. Шаги в данном направлении (урегулировании конфликта на Украине — прим ред.) должен прилагать не только я, но и все мировые лидеры. Переговоры должны вестись как с Путиным, так и с Зеленским», — сообщил Эрдоган на пресс-конференции по итогам его поездки в США, передает агентство «Анадолу» В то же время Эрдоган подчеркнул, что ООН не предприняла каких-либо эффективных мер по урегулированию конфликта на Украине. «В ООН оказались неспособны остановить кровопролитие, а также предотвратить энергетический и продовольственный кризисы», — отметил Эрдоган. Ранее Эрдоган предложил организовать встречу украинского лидера Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что у него есть «настойчивое желание собрать этих лидеров вместе».