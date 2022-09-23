Глава Запорожья раскрыл, что будет с проголосовавшими против присоединения к РФ

Глава Запорожья Балицкий: проголосовавшим против присоединения к РФ гражданам ничего не грозит

23 сентября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Глава Запорожской области отметил, что каждый гражданин имеет право высказывать свою точку зрения Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России С жителями Запорожской области, которые проголосуют на референдуме против вхождения региона в состав РФ, ничего не будет. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Ничего не будет с ними. Наоборот, мы приветствуем, если человек имеет свою точку зрения. <…> Не с точки зрения того, что не достучались до своих людей, а в плане того, что они не боятся выражать свою точку зрения. <…> За мысли, за свою точку зрения мы не преследуем», — подчеркнул Балицкий. Тем не менее он отметил, что если гражданин нарушает закон и выходит на улицы с призывами или с оружием, то власти на такое реагируют «достаточно жестко». Референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходят с 23 по 27 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, где основной целью перед собой ставит защиту мирного населения Донбасса. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области уже стартовали референдумы о присоединении к РФ.

С жителями Запорожской области, которые проголосуют на референдуме против вхождения региона в состав РФ, ничего не будет. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Ничего не будет с ними. Наоборот, мы приветствуем, если человек имеет свою точку зрения. <…> Не с точки зрения того, что не достучались до своих людей, а в плане того, что они не боятся выражать свою точку зрения. <…> За мысли, за свою точку зрения мы не преследуем», — подчеркнул Балицкий. Тем не менее он отметил, что если гражданин нарушает закон и выходит на улицы с призывами или с оружием, то власти на такое реагируют «достаточно жестко». Референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях проходят с 23 по 27 сентября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, где основной целью перед собой ставит защиту мирного населения Донбасса. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области уже стартовали референдумы о присоединении к РФ.