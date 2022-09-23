Челябинский депутат Госдумы обошел дома участников референдума в Ясиноватой

Со слова Голикова, жители города Ясиноватая настроены позитивно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков вместе с избирательной комиссией прошел по домам жителей подшефного города Ясиноватая, которые участвуют в референдуме о вхождении Донецкой народной республики в состав России. По его оценке, голосующие настроены позитивно.

«В городе Ясиноватая проходит референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. В первый день голосование прошло на дому и на придомовых территориях. Совместно с членами участковых избирательных комиссий прошел по адресам, пообщался с жителями Ясиноватой, увидел их позитивное настроение», — написал Голиков в своем Telegram-канале.

В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках 23 сентября начались референдумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября.