23 сентября 2022

Челябинский депутат Госдумы обошел дома участников референдума в Ясиноватой

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Единая Россия. Челябинск., голиков олег
Со слова Голикова, жители города Ясиноватая настроены позитивно Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков вместе с избирательной комиссией прошел по домам жителей подшефного города Ясиноватая, которые участвуют в референдуме о вхождении Донецкой народной республики в состав России. По его оценке, голосующие настроены позитивно.

«В городе Ясиноватая проходит референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. В первый день голосование прошло на дому и на придомовых территориях. Совместно с членами участковых избирательных комиссий прошел по адресам, пообщался с жителями Ясиноватой, увидел их позитивное настроение», — написал Голиков в своем Telegram-канале.

В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках 23 сентября начались референдумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября.

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Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков вместе с избирательной комиссией прошел по домам жителей подшефного города Ясиноватая, которые участвуют в референдуме о вхождении Донецкой народной республики в состав России. По его оценке, голосующие настроены позитивно. «В городе Ясиноватая проходит референдум о вхождении Донецкой народной республики в состав Российской Федерации на правах субъекта. В первый день голосование прошло на дому и на придомовых территориях. Совместно с членами участковых избирательных комиссий прошел по адресам, пообщался с жителями Ясиноватой, увидел их позитивное настроение», — написал Голиков в своем Telegram-канале. В Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках 23 сентября начались референдумы о присоединении к России. Они продлятся до 27 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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