Пермяки изменили отношение к удаленной работе. Скрин

Аналитики hh.ru: 69% жителей Пермского края стали лучше относиться к удаленке

27 сентября 2022 в 00:24 Размер текста - 17 +

Аналитики hh.ru: половина соискателей из Пермского края ищет удаленную работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подавляющее большинство опрошенных жителей Пермского края — 69% — стали лучше относиться к удаленной работе. После опыта дистанционной занятости респонденты оценили ее преимущества, которых оказалось больше, чем представлялось ранее. Такими выводами поделились аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «10% жителей Пермского края так и не вернулись с удаленки в офис после ограничений, связанных с COVID-19. 8% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), 11% окончательно вернулись в офис, а 13% работали дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Еще 50% опрошенных признались, что не переходили на удаленный формат занятости», — передает служба исследований hh.ru. При этом более половины опрошенных трудоустроенных жителей Пермского края с опытом удаленки утверждают, что эффективнее работают в гибридном формате, 38% — полностью дистанционно и только 5% считают, что максимально работоспособны находясь исключительно в офисе. Разочаровались в удаленке всего 7% респондентов, для них формат оказался не столь удобным, как казалось со стороны, отметили рекрутеры. На сегодня 50% соискателей региона в первую очередь рассматривают вакансии с удаленной работой. До пандемии удаленно работали 10% пермяков

Подавляющее большинство опрошенных жителей Пермского края — 69% — стали лучше относиться к удаленной работе. После опыта дистанционной занятости респонденты оценили ее преимущества, которых оказалось больше, чем представлялось ранее. Такими выводами поделились аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «10% жителей Пермского края так и не вернулись с удаленки в офис после ограничений, связанных с COVID-19. 8% перешли на гибридный график (несколько дней удаленно, несколько дней в офисе), 11% окончательно вернулись в офис, а 13% работали дистанционно, но сейчас вообще не трудоустроены. Еще 50% опрошенных признались, что не переходили на удаленный формат занятости», — передает служба исследований hh.ru. При этом более половины опрошенных трудоустроенных жителей Пермского края с опытом удаленки утверждают, что эффективнее работают в гибридном формате, 38% — полностью дистанционно и только 5% считают, что максимально работоспособны находясь исключительно в офисе. Разочаровались в удаленке всего 7% респондентов, для них формат оказался не столь удобным, как казалось со стороны, отметили рекрутеры. На сегодня 50% соискателей региона в первую очередь рассматривают вакансии с удаленной работой.