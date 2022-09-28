В Совфеде разрешили россиянам, уехавшим из-за мобилизации, возвращаться домой

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Климов ответил, что Россия — это правовое государство Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Граждане, уехавшие из России из-за частичной мобилизации, могут вернуться без правовых последствий. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Граждане, уехавшие из РФ во время частичной мобилизации, не нарушившие закон могут вернуться без правовых последствий в любой момент», — написал Климов в своем telegram-канале. «Россия — правовое государство», — отметил он.

Ранее в Комиссариате Москвы заявили, что москвичи с бронью имеют право уезжать из РФ. В Комиссариате сообщили, что забронированный на своем предприятием гражданин может свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу.

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Граждане, уехавшие из России из-за частичной мобилизации, могут вернуться без правовых последствий. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. «Граждане, уехавшие из РФ во время частичной мобилизации, не нарушившие закон могут вернуться без правовых последствий в любой момент», — написал Климов в своем telegram-канале. «Россия — правовое государство», — отметил он. Ранее в Комиссариате Москвы заявили, что москвичи с бронью имеют право уезжать из РФ. В Комиссариате сообщили, что забронированный на своем предприятием гражданин может свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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