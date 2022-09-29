В Пермском районе выставлено на продажу предприятие пчеловодства. В бизнес входит пасека с ульями и пчелиными семьями. Объявление с предложением приобрести актив продавец разместил на сайте «Авито».
«В Гамовском сельском поселении Пермского района продаются 80 ульев с пчелиными семьями, а также пустые ульи. Пасека находится в экологически чистом, отдаленном от города месте, пчелы крепкие, здоровые, готовы к работе. Окупится за сезон четыре раза», — говорится в объявлении.
В комплекте с ульями продается все необходимое оборудование по уходу за пасекой. Продавец уточняет, что с ведением бизнеса легко справятся даже начинающие пчеловоды. Свой актив автор объявления оценил в полмиллиона рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» продается ферма с животными и сельхозтехникой. Актив предлагают купить за 5,5 млн рублей.
Пасека насчитывает 80 ульев с пчелиными семьями
Фото: сайт «Авито»
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В Пермском районе выставлено на продажу предприятие пчеловодства. В бизнес входит пасека с ульями и пчелиными семьями. Объявление с предложением приобрести актив продавец разместил на сайте «Авито». «В Гамовском сельском поселении Пермского района продаются 80 ульев с пчелиными семьями, а также пустые ульи. Пасека находится в экологически чистом, отдаленном от города месте, пчелы крепкие, здоровые, готовы к работе. Окупится за сезон четыре раза», — говорится в объявлении. В комплекте с ульями продается все необходимое оборудование по уходу за пасекой. Продавец уточняет, что с ведением бизнеса легко справятся даже начинающие пчеловоды. Свой актив автор объявления оценил в полмиллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми через «Авито» продается ферма с животными и сельхозтехникой. Актив предлагают купить за 5,5 млн рублей.