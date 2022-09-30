В ЛНР восстанавливают святыни, разрушенные националистами. Видео

30 сентября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

В ЛНР продолжается восстановление храмов и святынь Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Луганской народной республики продолжают восстанавливать разрушенные при киевском режиме святыни при поддержке российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР. «Завершились ремонтно-восстановительные работы в храме великомученицы Екатерины в городе Счастье, а также в храме чуда архистратига Михаила в Хонех в селе Старый Айдар. Это большое событие для республики, которая сегодня становится частью большой России», — рассказали в пресс-службе МКСМ ЛНР. В ведомстве отметили радость людей, наблюдающих, как мирная жизнь уверенно возвращается на Луганскую землю. Сообщается, что реконструкцией святынь занималась московская компания ООО «Пирс-М» по инициативе руководства организации. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. Позже, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению территорий республик Донбасса. По его словам, операция призвана спасти жителей ЛНР и ДНР, страдающих от многолетнего геноцида киевских властей. Восстановление православных храмов на Луганской земле from Filmotorgaph on Vimeo.

Власти Луганской народной республики продолжают восстанавливать разрушенные при киевском режиме святыни при поддержке российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР. «Завершились ремонтно-восстановительные работы в храме великомученицы Екатерины в городе Счастье, а также в храме чуда архистратига Михаила в Хонех в селе Старый Айдар. Это большое событие для республики, которая сегодня становится частью большой России», — рассказали в пресс-службе МКСМ ЛНР. В ведомстве отметили радость людей, наблюдающих, как мирная жизнь уверенно возвращается на Луганскую землю. Сообщается, что реконструкцией святынь занималась московская компания ООО «Пирс-М» по инициативе руководства организации. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. Позже, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению территорий республик Донбасса. По его словам, операция призвана спасти жителей ЛНР и ДНР, страдающих от многолетнего геноцида киевских властей. Восстановление православных храмов на Луганской земле from Filmotorgaph on Vimeo.