Власти Луганской народной республики продолжают восстанавливать разрушенные при киевском режиме святыни при поддержке российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.
«Завершились ремонтно-восстановительные работы в храме великомученицы Екатерины в городе Счастье, а также в храме чуда архистратига Михаила в Хонех в селе Старый Айдар. Это большое событие для республики, которая сегодня становится частью большой России», — рассказали в пресс-службе МКСМ ЛНР. В ведомстве отметили радость людей, наблюдающих, как мирная жизнь уверенно возвращается на Луганскую землю. Сообщается, что реконструкцией святынь занималась московская компания ООО «Пирс-М» по инициативе руководства организации.
Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. Позже, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению территорий республик Донбасса. По его словам, операция призвана спасти жителей ЛНР и ДНР, страдающих от многолетнего геноцида киевских властей.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Власти Луганской народной республики продолжают восстанавливать разрушенные при киевском режиме святыни при поддержке российской стороны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР. «Завершились ремонтно-восстановительные работы в храме великомученицы Екатерины в городе Счастье, а также в храме чуда архистратига Михаила в Хонех в селе Старый Айдар. Это большое событие для республики, которая сегодня становится частью большой России», — рассказали в пресс-службе МКСМ ЛНР. В ведомстве отметили радость людей, наблюдающих, как мирная жизнь уверенно возвращается на Луганскую землю. Сообщается, что реконструкцией святынь занималась московская компания ООО «Пирс-М» по инициативе руководства организации. Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. Позже, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению территорий республик Донбасса. По его словам, операция призвана спасти жителей ЛНР и ДНР, страдающих от многолетнего геноцида киевских властей. Восстановление православных храмов на Луганской земле from Filmotorgaph on Vimeo.