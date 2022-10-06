ГИБДД Екатеринбурга проводит массовую облаву на водителей

В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 7 по 9 октября проведет массовые проверки водителей. Рейды будут направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«С 7 по 9 октября сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей, которые направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В том числе связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — предупредила полиция.
В ГИБДД напоминают, что правление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением Правил дорожного движения. «За данное грубое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет. Штраф за данное нарушение составляет 30 000 рублей», — отметили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу.
Ранее URA.RU сообщило, что за 8 месяцев текущего года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей произошло 38 ДТП. В них погибли семь человек и 64 получили травмы различной степени тяжести.
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В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 7 по 9 октября проведет массовые проверки водителей. Рейды будут направлены на поиск водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «С 7 по 9 октября сотрудники ГИБДД Екатеринбурга проводят массовые проверки водителей, которые направлены на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД. В том числе связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого специального права», — предупредила полиция. В ГИБДД напоминают, что правление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением Правил дорожного движения. «За данное грубое нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет. Штраф за данное нарушение составляет 30 000 рублей», — отметили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу. Ранее URA.RU сообщило, что за 8 месяцев текущего года в Екатеринбурге по вине нетрезвых водителей произошло 38 ДТП. В них погибли семь человек и 64 получили травмы различной степени тяжести.