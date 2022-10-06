Свердловчане рассказали, как справляются со стрессом на работе Почти половина жителей Свердловской области регулярно испытывают стресс на работе 07 октября 2022 в 11:06 Размер текста - 17 + С накопившимся за день стрессом сотрудники борются по-разному Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Около половины свердловчан заявили, что время от времени испытывают стресс на работе. Участники социологического опроса считают, что постоянный стресс может стать причиной увольнения. Прогулка на свежем воздухе помогает многим свердловчанам снять нервное напряжение. Об этом URA.RU рассказали аналитики сайта «Зарплата.ру». «Больше половины жителей региона (55%) заявили, что время от времени испытывают стресс на работе, редко подвергаются стрессу 21% опрошенных, а постоянно — 8%. Оставшиеся респонденты утверждают, что работают без стресса. Согласно результатам исследования, 74% респондентов уверены, что постоянный стресс на работе может привести их к принятию решения об увольнении», — сказано в сообщении. С накопившимся за день стрессом сотрудники борются по-разному: Гуляют на свежем воздухе (23%);

Смотрят фильмы, сериалы, позитивные передачи и видео (19%);

Стараются больше времени проводить с семьей и друзьями (17%);

Играют в игры на компьютере/смартфоне (10%);

Занимаются любимым делом, хобби (10%);

Едят любимые продукты (9%);

Читают книги (6%);

Проводят время в соцсетях (6%). Ранее URA.RU сообщало, что около половины свердловчан рассказали, что считают свою работу нервной. Половина опрошенных считают, что работа на руководящей должности более нервная и напряженная, чем у рядовых сотрудников. Около половины свердловчан заявили, что время от времени испытывают стресс на работе. Участники социологического опроса считают, что постоянный стресс может стать причиной увольнения. Прогулка на свежем воздухе помогает многим свердловчанам снять нервное напряжение. Об этом URA.RU рассказали аналитики сайта «Зарплата.ру». «Больше половины жителей региона (55%) заявили, что время от времени испытывают стресс на работе, редко подвергаются стрессу 21% опрошенных, а постоянно — 8%. Оставшиеся респонденты утверждают, что работают без стресса. Согласно результатам исследования, 74% респондентов уверены, что постоянный стресс на работе может привести их к принятию решения об увольнении», — сказано в сообщении. С накопившимся за день стрессом сотрудники борются по-разному: Ранее URA.RU сообщало, что около половины свердловчан рассказали, что считают свою работу нервной. Половина опрошенных считают, что работа на руководящей должности более нервная и напряженная, чем у рядовых сотрудников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям