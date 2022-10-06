Пермяки во время скандала выбросили из окна телевизор. Фото

07 октября 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Телевизор упал рядом с парковкой Фото: Илья Московец © URA.RU Во время семейного скандала в Перми из окна квартиры выбросили телевизор и вентилятор. Фотографии вещей были опубликованы в сообществе «Подслушано ЖК Арсенал» в соцсети «ВКонтакте». «Вот так идешь в 6 утра на работу. А тут соседи отношения выясняют. А если бы на машины упало?» — пишет автор поста в группе. По словам местных жителей, часть выброшенных вещей попала на машины. В комментариях к посту жители ЖК «Арсенал» пишут, что на место выезжала полиция. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми. Телевизор выкинули из окна «Подслушано ЖК Арсенал» во «ВКонтакте» Вентилятор выброшенный из дома «Подслушано ЖК Арсенал» во «ВКонтакте»

Во время семейного скандала в Перми из окна квартиры выбросили телевизор и вентилятор. Фотографии вещей были опубликованы в сообществе «Подслушано ЖК Арсенал» в соцсети «ВКонтакте». «Вот так идешь в 6 утра на работу. А тут соседи отношения выясняют. А если бы на машины упало?» — пишет автор поста в группе. По словам местных жителей, часть выброшенных вещей попала на машины. В комментариях к посту жители ЖК «Арсенал» пишут, что на место выезжала полиция. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми.