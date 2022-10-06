Телевизор упал рядом с парковкой
Во время семейного скандала в Перми из окна квартиры выбросили телевизор и вентилятор. Фотографии вещей были опубликованы в сообществе «Подслушано ЖК Арсенал» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот так идешь в 6 утра на работу. А тут соседи отношения выясняют. А если бы на машины упало?» — пишет автор поста в группе.
По словам местных жителей, часть выброшенных вещей попала на машины. В комментариях к посту жители ЖК «Арсенал» пишут, что на место выезжала полиция. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми.
Телевизор выкинули из окна
Вентилятор выброшенный из дома
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