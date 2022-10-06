06 октября 2022

Пермяки во время скандала выбросили из окна телевизор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На мусороперерабатывающем заводике. Магнитогорск, чайник, телевизор, ботинок, диван, пылесос, хлам, монитор, свалка
Телевизор упал рядом с парковкой Фото:

Во время семейного скандала в Перми из окна квартиры выбросили телевизор и вентилятор. Фотографии вещей были опубликованы в сообществе «Подслушано ЖК Арсенал» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так идешь в 6 утра на работу. А тут соседи отношения выясняют. А если бы на машины упало?» — пишет автор поста в группе.

По словам местных жителей, часть выброшенных вещей попала на машины. В комментариях к посту жители ЖК «Арсенал» пишут, что на место выезжала полиция. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми.

Телевизор выкинули из окна
Вентилятор выброшенный из дома

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Во время семейного скандала в Перми из окна квартиры выбросили телевизор и вентилятор. Фотографии вещей были опубликованы в сообществе «Подслушано ЖК Арсенал» в соцсети «ВКонтакте». «Вот так идешь в 6 утра на работу. А тут соседи отношения выясняют. А если бы на машины упало?» — пишет автор поста в группе. По словам местных жителей, часть выброшенных вещей попала на машины. В комментариях к посту жители ЖК «Арсенал» пишут, что на место выезжала полиция. URA.RU направило запрос в УМВД по городу Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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