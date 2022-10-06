В Юрюзани (Челябинская область) проводили на фронт единственного мобилизованного мужчину. Ему пожелали скорее вернуться домой.
«Несмотря на дождь и позднее время дружные юрюзанцы собрались проводить и пожелать удачи своему мобилизованному земляку! Возвращайся скорее живым и здоровым!» — написали в группе «Подслушано Юрюзань | НОВОЕ» в «ВКонтакте».
В официальной группе газеты «Звезда — новости Агаповского района» опубликовали видео с проводов мужчины. Многие провожающие пришли с плакатами. Ему пожелали вернуться домой с победой.
Мобилизация в стране продолжается с 21 сентября. Запланировано призвать в ряды ВС РФ около 300 тысяч военнообязанных граждан. У каждого региона свой план по мобилизации, однако точное количество не разглашается.
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