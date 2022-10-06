06 октября 2022

В челябинском городе проводили единственного мобилизованного. Видео

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Отправка мобилизованных свердловчан с Чкаловского военкомата. Екатеринбург, проводы в армию, мобилизация, военный призыв, призыв в армию
Мужчину проводили на службу всем городом Фото:
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Мобилизация в России

В Юрюзани (Челябинская область) проводили на фронт единственного мобилизованного мужчину. Ему пожелали скорее вернуться домой.

«Несмотря на дождь и позднее время дружные юрюзанцы собрались проводить и пожелать удачи своему мобилизованному земляку! Возвращайся скорее живым и здоровым!» — написали в группе «Подслушано Юрюзань | НОВОЕ» в «ВКонтакте».

В официальной группе газеты «Звезда — новости Агаповского района» опубликовали видео с проводов мужчины. Многие провожающие пришли с плакатами. Ему пожелали вернуться домой с победой.

Мобилизация в стране продолжается с 21 сентября. Запланировано призвать в ряды ВС РФ около 300 тысяч военнообязанных граждан. У каждого региона свой план по мобилизации, однако точное количество не разглашается.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

В Юрюзани (Челябинская область) проводили на фронт единственного мобилизованного мужчину. Ему пожелали скорее вернуться домой. «Несмотря на дождь и позднее время дружные юрюзанцы собрались проводить и пожелать удачи своему мобилизованному земляку! Возвращайся скорее живым и здоровым!» — написали в группе «Подслушано Юрюзань | НОВОЕ» в «ВКонтакте». В официальной группе газеты «Звезда — новости Агаповского района» опубликовали видео с проводов мужчины. Многие провожающие пришли с плакатами. Ему пожелали вернуться домой с победой. Мобилизация в стране продолжается с 21 сентября. Запланировано призвать в ряды ВС РФ около 300 тысяч военнообязанных граждан. У каждого региона свой план по мобилизации, однако точное количество не разглашается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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