Иммунолог Логина заявила об опасности витаминов для иммунитета

Иммунолог Логина: иммуностимуляторы и витамины ломают иммунитет

08 октября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Искусственное стимулирование иммунитета приводит к развитию аутоиммунных заболеваний, считает Надежда Логина Фото: Анна Майорова © URA.RU Повышение иммунитета лекарственными препаратами без обследования и назначение врача может привести к развитию аллергических и аутоиммунных заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач высшей категории, иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. «Активное воздействие на иммунную систему противопоказано. То есть все лекарственные препараты с грифом „иммуномодуляторы“, „стимуляторы иммунной системы“ должны применяться только после соответствующего обследования и по показанию врача. Потому что в основе всех заболеваний, связанных с нарушением иммунитета, лежит дисфункция системы. Ни недостаток каких-то факторов, а нарушение регуляции иммунного ответа. И поэтому вмешиваться очень активно в эти процессы крайне опасно. Такое повышение иммунной функции — это провокация различных аллергических и аутоиммунных заболеваний. Поэтому, когда говорят: „повышайте иммунитет“ — это совершенно нелепое пожелание», — объяснила Надежда Логина. По словам иммунолога, даже прием витаминов должен идти под контролем врача. «Различного рода витамины назначаются только тогда, когда есть повод для развития авитаминоза. То есть человек получает их в недостаточном количестве вместе с продуктами питания, это фрукты, овощи и так далее. Он голодает или находится на каких-то нелепых диетах, особенно у молодых девушек это бывает. Или если есть заболевания ЖКТ, которые препятствуют всасыванию витаминов, поступающих естественным путем в организм», — подчеркнула Логина. Врач-аллерголог посоветовала для поддержания работы организма придерживаться просто здорового образа жизни. «Здоровый образ жизни — это главный фактор, который поддерживает в хорошем состоянии все системы организма, и в том числе, иммунную. Эта проблема для многих кажется труднорешаемой, но она является основной. Это закаливание, по возможности избегание стрессовых ситуаций, прогулки на свежем воздухе, умеренное занятие спортом, зарядка для пожилых людей», — добавила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Повышение иммунитета лекарственными препаратами без обследования и назначение врача может привести к развитию аллергических и аутоиммунных заболеваний. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач высшей категории, иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. «Активное воздействие на иммунную систему противопоказано. То есть все лекарственные препараты с грифом „иммуномодуляторы“, „стимуляторы иммунной системы“ должны применяться только после соответствующего обследования и по показанию врача. Потому что в основе всех заболеваний, связанных с нарушением иммунитета, лежит дисфункция системы. Ни недостаток каких-то факторов, а нарушение регуляции иммунного ответа. И поэтому вмешиваться очень активно в эти процессы крайне опасно. Такое повышение иммунной функции — это провокация различных аллергических и аутоиммунных заболеваний. Поэтому, когда говорят: „повышайте иммунитет“ — это совершенно нелепое пожелание», — объяснила Надежда Логина. По словам иммунолога, даже прием витаминов должен идти под контролем врача. «Различного рода витамины назначаются только тогда, когда есть повод для развития авитаминоза. То есть человек получает их в недостаточном количестве вместе с продуктами питания, это фрукты, овощи и так далее. Он голодает или находится на каких-то нелепых диетах, особенно у молодых девушек это бывает. Или если есть заболевания ЖКТ, которые препятствуют всасыванию витаминов, поступающих естественным путем в организм», — подчеркнула Логина. Врач-аллерголог посоветовала для поддержания работы организма придерживаться просто здорового образа жизни. «Здоровый образ жизни — это главный фактор, который поддерживает в хорошем состоянии все системы организма, и в том числе, иммунную. Эта проблема для многих кажется труднорешаемой, но она является основной. Это закаливание, по возможности избегание стрессовых ситуаций, прогулки на свежем воздухе, умеренное занятие спортом, зарядка для пожилых людей», — добавила она.