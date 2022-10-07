Депутат Госдумы привез мобилизованным челябинцам спецтехнику

В следующий раз Дмитрий Вяткин встретится с земляками на фронте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин посетил воинскую часть в Чебаркуле и привез спецтехнику. Как Вяткин сообщил на странице в соцсети, мобилизованным обещана правовая поддержка.

«В Чебаркульском гарнизоне провели встречу с активистами военно-шефской работы из Южноуральска и Златоуста. Передали шефскую помощь для нашей гвардейской дивизии. Подписали соглашение о правовой поддержке», — написал Вяткин в своем telegram-канале.

Депутат передал военнослужащим электрогенераторы, квадрокоптеры, тепловые пушки и снаряжение. Правовики из Адвокатской палаты региона окажут поддержку мобилизованным и их близким. Для членов семей мобилизованных организовали горячую линию на базе гарнизона с участием женсовета.

В рамках визита депутат посетил земляков, проходящих боевое слаживание. Вяткин сообщил о боевом настроении призванных. Встретиться с ним в следующий раз депутат обещал на фронте, куда будет поставлять шефскую помощь.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. В настоящее время планы призыва в регионе выполнены на 70%.