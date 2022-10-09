Скальпированной раной головы закончилось столкновение водителя Lada Granta с пожарной машиной в Магнитогорске (Челябинская область). Как стало известно URA.RU, дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи 9 октября.
«В Магнитогорске 9 октября в 23:25 по уральскому времени водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, совершил столкновение. В легковой машине также находился пассажир», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области.
Автомобиль пожарной части в это время приближался к «Ладе» слева. У пожарного авто были включены проблесковый маячок и звуковые сигналы. За рулем спецтехники находился 27-летний водитель. В результате ДТП таксист на Гранте» получил телесные повреждения и был госпитализирован. У пострадавшего, кроме раны головы, перелом ребер. Также с ушибленной раной головы из ДТП вышел 26-летний пассажир легкового транспорта. Мужчине назначили амбулаторное лечение.
В ГИБДД добавили URA.RU, что экипажи госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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