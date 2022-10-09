В Магнитогорске в ДТП с головы водителя такси слетел скальп. Фото

10 октября 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

В Магнитогорске столкнулись пожарная машина и такси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скальпированной раной головы закончилось столкновение водителя Lada Granta с пожарной машиной в Магнитогорске (Челябинская область). Как стало известно URA.RU, дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи 9 октября. «В Магнитогорске 9 октября в 23:25 по уральскому времени водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, совершил столкновение. В легковой машине также находился пассажир», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. Автомобиль пожарной части в это время приближался к «Ладе» слева. У пожарного авто были включены проблесковый маячок и звуковые сигналы. За рулем спецтехники находился 27-летний водитель. В результате ДТП таксист на Гранте» получил телесные повреждения и был госпитализирован. У пострадавшего, кроме раны головы, перелом ребер. Также с ушибленной раной головы из ДТП вышел 26-летний пассажир легкового транспорта. Мужчине назначили амбулаторное лечение. В ГИБДД добавили URA.RU, что экипажи госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. После ДТП находившимся в такси потребовалась помощь медиков Фото: читатель URA.RU

Скальпированной раной головы закончилось столкновение водителя Lada Granta с пожарной машиной в Магнитогорске (Челябинская область). Как стало известно URA.RU, дорожно-транспортное происшествие произошло около полуночи 9 октября. «В Магнитогорске 9 октября в 23:25 по уральскому времени водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, совершил столкновение. В легковой машине также находился пассажир», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области. Автомобиль пожарной части в это время приближался к «Ладе» слева. У пожарного авто были включены проблесковый маячок и звуковые сигналы. За рулем спецтехники находился 27-летний водитель. В результате ДТП таксист на Гранте» получил телесные повреждения и был госпитализирован. У пострадавшего, кроме раны головы, перелом ребер. Также с ушибленной раной головы из ДТП вышел 26-летний пассажир легкового транспорта. Мужчине назначили амбулаторное лечение. В ГИБДД добавили URA.RU, что экипажи госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.