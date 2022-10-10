Кадыров заявил, что «доволен СВО на 100%» после ударов по Украине

10 октября 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров также предложил президенту Украины бежать на Запад Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров после ударов по всей Украине заявил, что теперь он доволен ходом спецоперации «на 100 процентов». Об этом он написал в своем telegeram-канале. «Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам… Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — заявил Кадыров. Об ударах по Украине стало известно утром 10 октября. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что прилеты наблюдались во всех регионах страны, в результате повреждены энергообъекты по всей стране, во Львове и Харькове полностью пропал свет. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, после этих ударов заявил, что Россия изменила подходы к проведению спецоперации. До этого Кадыров заявлял об «офигенной» ситуации на российском фронте и отмечал, что он ею крайне недоволен. На этом же фоне политик обвинил военное руководство страны в том, что оно якобы не обеспечило логистику и своевременное принятие решений на участке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после ударов по всей Украине заявил, что теперь он доволен ходом спецоперации «на 100 процентов». Об этом он написал в своем telegeram-канале. «Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам… Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — заявил Кадыров. Об ударах по Украине стало известно утром 10 октября. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что прилеты наблюдались во всех регионах страны, в результате повреждены энергообъекты по всей стране, во Львове и Харькове полностью пропал свет. Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, после этих ударов заявил, что Россия изменила подходы к проведению спецоперации. До этого Кадыров заявлял об «офигенной» ситуации на российском фронте и отмечал, что он ею крайне недоволен. На этом же фоне политик обвинил военное руководство страны в том, что оно якобы не обеспечило логистику и своевременное принятие решений на участке.