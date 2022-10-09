Текслер поручил не призывать многодетных челябинцев при мобилизации

Эту инициативу Алексей Текслер озвучил главам на заседании мобилизационной комиссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание отодвинуть многодетных отцов во вторую очередь при частичной мобилизации. Об этом 10 октября во время брифинга сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Это инициатива Алексея Текслера, которую он озвучил главам на заседании мобилизационной комиссии. Главы должны мониторить, чтобы многодетные отцы были отнесены во вторую очередь частичной мобилизации.», — заявила Гехт.

Гехт отметила, что поручения были даны руководителям территорий как со стороны губернатора, так и со стороны военкома. Гехт также заявила, что власти области не будут дополнительно агитировать жителей региона о вступлении в именные батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал» и их формирование завершено.