09 октября 2022

Текслер поручил не призывать многодетных челябинцев при мобилизации

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Алексей Текслер в региональом штабе «МЫВМЕСТЕ». Челябинск , текслер алексей
Эту инициативу Алексей Текслер озвучил главам на заседании мобилизационной комиссии Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание отодвинуть многодетных отцов во вторую очередь при частичной мобилизации. Об этом 10 октября во время брифинга сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Это инициатива Алексея Текслера, которую он озвучил главам на заседании мобилизационной комиссии. Главы должны мониторить, чтобы многодетные отцы были отнесены во вторую очередь частичной мобилизации.», — заявила Гехт.

Гехт отметила, что поручения были даны руководителям территорий как со стороны губернатора, так и со стороны военкома. Гехт также заявила, что власти области не будут дополнительно агитировать жителей региона о вступлении в именные батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал» и их формирование завершено.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал указание отодвинуть многодетных отцов во вторую очередь при частичной мобилизации. Об этом 10 октября во время брифинга сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Это инициатива Алексея Текслера, которую он озвучил главам на заседании мобилизационной комиссии. Главы должны мониторить, чтобы многодетные отцы были отнесены во вторую очередь частичной мобилизации.», — заявила Гехт. Гехт отметила, что поручения были даны руководителям территорий как со стороны губернатора, так и со стороны военкома. Гехт также заявила, что власти области не будут дополнительно агитировать жителей региона о вступлении в именные батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал» и их формирование завершено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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