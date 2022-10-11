Депутаты призвали мэра Перми дать льготы детям мобилизованных

12 октября 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Депутаты предлагают поддержать не только мобилизованных, но и их семьи Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Организовать дополнительную помощь семьям мобилизованных пермяков призывают мэра города Алексея Демкина депутаты гордумы. Обращение главе Перми направили члены местного отделения партии «Справедливая Россия». Они, в частности, предлагают сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для всех несовершеннолетних детей мобилизованных пермяков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель фракции СРЗП в Пермской городской думе Дмитрий Федоров. «Мы вышли с предложением оказать поддержку даже не самим мобилизованным, а их семьям. Для каждого мужчины очень важно осознавать, что в их отсутствие с семьей все будет хорошо. Поэтому мы предлагаем городу разработать посильную программу помощи. Это может быть бесплатный проезд в общественном транспорте для детей мобилизованных. По нашим подсчетам, на сегодняшний день на это будет уходить около четырех миллионов рублей в год», — сообщил Федоров. Депутат добавил, что подобные меры поддержки уже приняли несколько регионов России. Ранее в Перми обсуждался вопрос о бесплатном питании для детей мобилизованных пермяков, но решение пока не принято. Корреспондент URA.RU направил запрос о планируемых мерах поддержки в городскую мэрию. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Она проводится в рамках специальной военной операции на Украине.

Организовать дополнительную помощь семьям мобилизованных пермяков призывают мэра города Алексея Демкина депутаты гордумы. Обращение главе Перми направили члены местного отделения партии «Справедливая Россия». Они, в частности, предлагают сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для всех несовершеннолетних детей мобилизованных пермяков. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель фракции СРЗП в Пермской городской думе Дмитрий Федоров. «Мы вышли с предложением оказать поддержку даже не самим мобилизованным, а их семьям. Для каждого мужчины очень важно осознавать, что в их отсутствие с семьей все будет хорошо. Поэтому мы предлагаем городу разработать посильную программу помощи. Это может быть бесплатный проезд в общественном транспорте для детей мобилизованных. По нашим подсчетам, на сегодняшний день на это будет уходить около четырех миллионов рублей в год», — сообщил Федоров. Депутат добавил, что подобные меры поддержки уже приняли несколько регионов России. Ранее в Перми обсуждался вопрос о бесплатном питании для детей мобилизованных пермяков, но решение пока не принято. Корреспондент URA.RU направил запрос о планируемых мерах поддержки в городскую мэрию. Частичная мобилизация была объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Она проводится в рамках специальной военной операции на Украине.