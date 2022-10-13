Свердловчанка пожаловалась, что не может получить выплаты мобилизованного мужа

Дома мобилизованного свердловчанина ждут жена и двое детей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительница Режа (Свердловская область) Олеся Данилова не может получить выплаты мужа, которого мобилизовали еще 27 сентября. При этом мужчина уже находится на границе с Украиной. Своей проблемой девушка поделилась с корреспондентом URA.RU

«Его забрали, а у нас двое детей — шесть лет и 1 год 7 месяцев, я официально в декрете. У старшего садик, школа, подготовка к школе», — начала рассказ Олеся. По словам девушки, все это требует дополнительных трат — около 20 тысяч без учета покупки зимней детской одежды.

Девушка обеспокоена, что с тех пор, как забрали ее мужа, прошло две недели, а ее семья до сих пор не получила никаких выплат. Олеся уже успела обратиться с волнующим ее вопросом в соцзащиту, администрацию города, но ей везде отвечают, что на региональном уровне никаких выплат официально пока нет. Свердловчанка также попыталась дозвониться по горячей линии Минобороны РФ, но безуспешно.

«Во всех регионах выделили поддержку семьям мобилизованных: на детей, разовые выплаты, оплаты садиков и многое другое. Но у нас в Свердловской области никаких предписаний нет. Муж мне карту зарплатную [от банка ВТБ] оставил, прошло две недели, а там ноль рублей. Как я должна кормит детей, никого не волнует. Никаких раньше пособий я не оформляла, и сейчас мы остались без мужа, который зарабатывал, и без какой-либо помощи», — заявила жительница Режа.

Пресс-служба ВТБ заявила, что не раскрывает персональную информацию клиентов, а сроки и порядок выплат мобилизованным определяются органами власти. На горячей линии Единого расчетного центра министерства обороны РФ, который занимается выплатами, подчеркнули, что переживать действительно не стоит. «Выплата денежного довольствия производится с 10 по 20 число каждого месяца за истекший месяц. За декабрь календарного года — до 25 декабря», — сообщили в организации.

Ранее свердловские коммунисты предложили выплачивать мобилизованным по 100 тысяч рублей. Соответствующее письмо уже направлено губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Материальная помощь предоставляется мобилизованным и их семьям в рамках частичной мобилизации, которая началась в России 21 сентября.