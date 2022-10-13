Власти провели встречу с родственниками мобилизованных свердловчан. Фото

14 октября 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

В Сухом Логу прошла первая встреча чиновников и родственников мобилизованных (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сухом Логу родственники мобилизованных встретились с главой города, чтобы поговорить о помощи и льготах для них. Об этом сообщает мэр Сухого Лога Роман Валов на своей странице «ВКонтакте». «Провели первую встречу с родственниками мобилизованных сухоложцев. Вопросов много: о льготах за услуги ЖКХ; об оплате за детский сад и за горячее питания в школе; о выплатах для военнослужащих; о кредитных каникулах; о юридической помощи», — написал Валов. Он пообещал, что каждое обращение будут рассматривать индивидуально, а по общим вопросам (получение справок и гуманитарной помощи, оформление документов) разработают удобные алгоритмы действий. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Власти многих свердловских муниципалитетов пообещали помощь родственникам мобилизованных. Родственники мобилизованных смогли задать свои вопросы Фото: Роман Валов, vk.com

В Сухом Логу родственники мобилизованных встретились с главой города, чтобы поговорить о помощи и льготах для них. Об этом сообщает мэр Сухого Лога Роман Валов на своей странице «ВКонтакте». «Провели первую встречу с родственниками мобилизованных сухоложцев. Вопросов много: о льготах за услуги ЖКХ; об оплате за детский сад и за горячее питания в школе; о выплатах для военнослужащих; о кредитных каникулах; о юридической помощи», — написал Валов. Он пообещал, что каждое обращение будут рассматривать индивидуально, а по общим вопросам (получение справок и гуманитарной помощи, оформление документов) разработают удобные алгоритмы действий. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Власти многих свердловских муниципалитетов пообещали помощь родственникам мобилизованных.