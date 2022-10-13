13 октября 2022

Власти провели встречу с родственниками мобилизованных свердловчан. Фото

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В Сухом Логу прошла первая встреча чиновников и родственников мобилизованных (фото из архива) Фото:

В Сухом Логу родственники мобилизованных встретились с главой города, чтобы поговорить о помощи и льготах для них. Об этом сообщает мэр Сухого Лога Роман Валов на своей странице «ВКонтакте».

«Провели первую встречу с родственниками мобилизованных сухоложцев. Вопросов много: о льготах за услуги ЖКХ; об оплате за детский сад и за горячее питания в школе; о выплатах для военнослужащих; о кредитных каникулах; о юридической помощи», — написал Валов.

Он пообещал, что каждое обращение будут рассматривать индивидуально, а по общим вопросам (получение справок и гуманитарной помощи, оформление документов) разработают удобные алгоритмы действий. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Власти многих свердловских муниципалитетов пообещали помощь родственникам мобилизованных.

Родственники мобилизованных смогли задать свои вопросы
Фото:

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В Сухом Логу родственники мобилизованных встретились с главой города, чтобы поговорить о помощи и льготах для них. Об этом сообщает мэр Сухого Лога Роман Валов на своей странице «ВКонтакте». «Провели первую встречу с родственниками мобилизованных сухоложцев. Вопросов много: о льготах за услуги ЖКХ; об оплате за детский сад и за горячее питания в школе; о выплатах для военнослужащих; о кредитных каникулах; о юридической помощи», — написал Валов. Он пообещал, что каждое обращение будут рассматривать индивидуально, а по общим вопросам (получение справок и гуманитарной помощи, оформление документов) разработают удобные алгоритмы действий. В России с 21 сентября началась частичная мобилизация, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Власти многих свердловских муниципалитетов пообещали помощь родственникам мобилизованных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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