Пермские депутаты готовы потратить сотни тысяч на отслеживание СМИ

17 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

На мониторинг работы городских СМИ выделяется более 800 тысяч рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермская гордума объявила аукцион на оказание услуг по мониторингу освещения деятельности депутатов в СМИ и созданию базы данных городских событий, о которых рассказывают средства массовой информации. Начальная и максимальная цена контракта — 840 тысяч рублей, сообщается в техзадании к госзакупке, размещенном на электронной площадке торгов «Сбербанк — АСТ». «Техзадание включает услуги по предоставлению доступа к базам и мониторингу СМИ, подготовка информационных обзоров на основе базы СМИ. Темы и ключевые фразы для формирования обзоров СМИ: Пермская городская Дума и производные фразы: „ПГД“, „Дума“, „депутаты Перми“, фамилии депутатов согласно актуальному на время действия контракта списку», — говорится в документе. Уточняется, что база должна содержать записи эфиров радиостанций и телеканалов, а также материалы периодических печатных изданий в электронном формате. Заказчику также необходимо создавать еженедельный обзор СМИ и социальных сетей о чрезвычайных ситуациях, происшествиях, техногенных авариях, проблематике в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, экологии и культуры, происходящих в городе Перми. Итоги аукциона планируют подвести 8 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская гордума объявила конкурс на организацию питания с обслуживанием для участников мероприятий. На эти цели хотят потратить более 600 тысяч рублей.

Пермская гордума объявила аукцион на оказание услуг по мониторингу освещения деятельности депутатов в СМИ и созданию базы данных городских событий, о которых рассказывают средства массовой информации. Начальная и максимальная цена контракта — 840 тысяч рублей, сообщается в техзадании к госзакупке, размещенном на электронной площадке торгов «Сбербанк — АСТ». «Техзадание включает услуги по предоставлению доступа к базам и мониторингу СМИ, подготовка информационных обзоров на основе базы СМИ. Темы и ключевые фразы для формирования обзоров СМИ: Пермская городская Дума и производные фразы: „ПГД“, „Дума“, „депутаты Перми“, фамилии депутатов согласно актуальному на время действия контракта списку», — говорится в документе. Уточняется, что база должна содержать записи эфиров радиостанций и телеканалов, а также материалы периодических печатных изданий в электронном формате. Заказчику также необходимо создавать еженедельный обзор СМИ и социальных сетей о чрезвычайных ситуациях, происшествиях, техногенных авариях, проблематике в сферах ЖКХ, здравоохранения, образования, экологии и культуры, происходящих в городе Перми. Итоги аукциона планируют подвести 8 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская гордума объявила конкурс на организацию питания с обслуживанием для участников мероприятий. На эти цели хотят потратить более 600 тысяч рублей.