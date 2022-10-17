Сербия запретила экспорт газа

17 октября 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Запрет на экспорт топлива вводится до 31 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Сербия до 31 октября запретила экспорт природного газа. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства республики. «Решение о временном запрете на экспорт природного газа [принято] с целью обеспечения надежного снабжения внутреннего рынка и предотвращения возможного ущерба экономике и гражданам», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина Сербии. Таким образом, власти страны надеются предотвратить угрозу «критической нехватки природного газа, вызванной сбоем на мировом энергетическом рынке». Ранее появилась информация, что Евросоюз установит максимальную стоимость цен на импортируемый газ. По мнению авторов инициативы, это позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ.

Сербия до 31 октября запретила экспорт природного газа. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства республики. «Решение о временном запрете на экспорт природного газа [принято] с целью обеспечения надежного снабжения внутреннего рынка и предотвращения возможного ущерба экономике и гражданам», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина Сербии. Таким образом, власти страны надеются предотвратить угрозу «критической нехватки природного газа, вызванной сбоем на мировом энергетическом рынке». Ранее появилась информация, что Евросоюз установит максимальную стоимость цен на импортируемый газ. По мнению авторов инициативы, это позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ.