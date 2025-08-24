Зеленский наградил спецпосланника Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский вручил специальному посланнику президента США Киту Келлогу орден князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщил сам украинский глава.
На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Зеленского, видно, как украинский президент награждает Келлога. Ему вручается орден «За заслуги» I степени.
Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня независимости. Келлог уже находится в украинской столице и принимает участие в праздничных событиях.
