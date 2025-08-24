Зеленский наградил спецпосланника Трампа

Зеленский наградил Келлога орденом князя Ярослава Мудрого
Келлог прибыл на Украину
Келлог прибыл на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский вручил специальному посланнику президента США Киту Келлогу орден князя Ярослава Мудрого I степени. Об этом сообщил сам украинский глава.

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале Зеленского, видно, как украинский президент награждает Келлога. Ему вручается орден «За заслуги» I степени.

Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог прибыл в Киев для участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня независимости. Келлог уже находится в украинской столице и принимает участие в праздничных событиях.

