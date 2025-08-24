Организатор ОПГ, похищавшей деньги у военных, просится на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексею Кабочкину, вероятно, откажут в отправке на СВО из-за вменяемой 210 статьи УК
Алексею Кабочкину, вероятно, откажут в отправке на СВО из-за вменяемой 210 статьи УК Фото:

Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево, обратился с просьбой отправить его в зону боевых действий. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

«Кабочкин хочет на СВО, он просил, но из-за вменяемой 210 статьи УК это маловероятно. На СВО также хотел отправиться еще один фигурант дела, который обвиняется в участии в ОПГ, сильно негодует, что ему не дают попасть, у него там брат», — сообщает источник для РИА Новости.

В материалах дела говорится, что преступная группа специально выбирала среди пассажиров аэропорта Шереметьево участников СВО и предлагала им услуги такси по обычной цене. Однако по прибытию стоимость поездки резко увеличивалась: суммы могли возрастать в десятки раз. Жертвам угрожали физическим насилием за отказ отдавать деньги.

В мае 2025 года были арестованы десятки предполагаемых участников преступной группы, действовавшей в аэропорту Шереметьево, включая Алексея Кабочкина, которого считают главой ОПГ. По данным следствия, группировка состояла из таксистов, «попрошаек», «зазывал» и «спортсменов», которые вымогали деньги у военнослужащих СВО, используя различные схемы обмана и угрозы. Суд продолжает рассматривать дела фигурантов, находящихся в СИЗО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево, обратился с просьбой отправить его в зону боевых действий. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования. «Кабочкин хочет на СВО, он просил, но из-за вменяемой 210 статьи УК это маловероятно. На СВО также хотел отправиться еще один фигурант дела, который обвиняется в участии в ОПГ, сильно негодует, что ему не дают попасть, у него там брат», — сообщает источник для РИА Новости. В материалах дела говорится, что преступная группа специально выбирала среди пассажиров аэропорта Шереметьево участников СВО и предлагала им услуги такси по обычной цене. Однако по прибытию стоимость поездки резко увеличивалась: суммы могли возрастать в десятки раз. Жертвам угрожали физическим насилием за отказ отдавать деньги. В мае 2025 года были арестованы десятки предполагаемых участников преступной группы, действовавшей в аэропорту Шереметьево, включая Алексея Кабочкина, которого считают главой ОПГ. По данным следствия, группировка состояла из таксистов, «попрошаек», «зазывал» и «спортсменов», которые вымогали деньги у военнослужащих СВО, используя различные схемы обмана и угрозы. Суд продолжает рассматривать дела фигурантов, находящихся в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...