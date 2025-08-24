Организатор ОПГ, похищавшей деньги у военных, просится на СВО

Алексей Кабочкин, которого следствие считает организатором преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево, обратился с просьбой отправить его в зону боевых действий. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования.
«Кабочкин хочет на СВО, он просил, но из-за вменяемой 210 статьи УК это маловероятно. На СВО также хотел отправиться еще один фигурант дела, который обвиняется в участии в ОПГ, сильно негодует, что ему не дают попасть, у него там брат», — сообщает источник для РИА Новости.
В материалах дела говорится, что преступная группа специально выбирала среди пассажиров аэропорта Шереметьево участников СВО и предлагала им услуги такси по обычной цене. Однако по прибытию стоимость поездки резко увеличивалась: суммы могли возрастать в десятки раз. Жертвам угрожали физическим насилием за отказ отдавать деньги.
В мае 2025 года были арестованы десятки предполагаемых участников преступной группы, действовавшей в аэропорту Шереметьево, включая Алексея Кабочкина, которого считают главой ОПГ. По данным следствия, группировка состояла из таксистов, «попрошаек», «зазывал» и «спортсменов», которые вымогали деньги у военнослужащих СВО, используя различные схемы обмана и угрозы. Суд продолжает рассматривать дела фигурантов, находящихся в СИЗО.
