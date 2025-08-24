Лавров ответил Макрону, обозвавшего россиян «людоедами и хищниками»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал россиян «людоедами и хищниками». Министр выразил надежду на то, что Макрону неудобно спать по ночам. Заявление Лаврова прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — заявил Лавров в ответ на вопрос Зарубина о риторике французского лидера. Видео интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.
Ранее, в ходе визита европейских лидеров в Белый дом, после того как президент США выразил намерение провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, французский президент Эммануэль Макрон продемонстрировал явное раздражение. Даже по возвращении во Францию он не смог скрыть своего недовольства. В выступлениях Макрон начал называть Москву «хищником», стоящим у порога Европы, передает «Царьград».
