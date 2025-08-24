Лавров ответил Макрону, обозвавшего россиян «людоедами и хищниками»

Лавров надеется, что Макрону неудобно спать по ночам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лавров прокомментировал слова Макрона
Лавров прокомментировал слова Макрона Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал россиян «людоедами и хищниками». Министр выразил надежду на то, что Макрону неудобно спать по ночам. Заявление Лаврова прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — заявил Лавров в ответ на вопрос Зарубина о риторике французского лидера. Видео интервью опубликовано в telegram-канале журналиста.

Ранее, в ходе визита европейских лидеров в Белый дом, после того как президент США выразил намерение провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, французский президент Эммануэль Макрон продемонстрировал явное раздражение. Даже по возвращении во Францию он не смог скрыть своего недовольства. В выступлениях Макрон начал называть Москву «хищником», стоящим у порога Европы, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал россиян «людоедами и хищниками». Министр выразил надежду на то, что Макрону неудобно спать по ночам. Заявление Лаврова прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину. «Не знаю, есть разные люди, у них разные культуры. Не буду даже комментировать. Надеюсь, что ему самому, наверное, неудобно по ночам бывает», — заявил Лавров в ответ на вопрос Зарубина о риторике французского лидера. Видео интервью опубликовано в telegram-канале журналиста. Ранее, в ходе визита европейских лидеров в Белый дом, после того как президент США выразил намерение провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, французский президент Эммануэль Макрон продемонстрировал явное раздражение. Даже по возвращении во Францию он не смог скрыть своего недовольства. В выступлениях Макрон начал называть Москву «хищником», стоящим у порога Европы, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...