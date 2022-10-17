Сенатор из ХМАО дал ответ на преследование со стороны СБУ

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков высказался по поводу преследования спецслужбами Украины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков сообщил о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. Сенатор прокомментировал ситуацию в своем telegram-канале.

«СБУ объявила меня в розыск по статье „Посягательство на территориальную целостность Украины“. О какой целостности государства говорят эти преступники? Нынешние марионетки США пришли к власти путем госпереворота, и устроили на Донбассе геноцид русского народа», — написал Исаков.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против политиков ХМАО. В список попал и Эдуард Исаков.

На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их присоединение к России. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения направлены на «отмену России».