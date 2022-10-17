17 октября 2022
16 октября 2022
15 октября 2022

Сенатор из ХМАО дал ответ на преследование со стороны СБУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кинофестиваля «Дух Огня». Ханты-Мансийск, исаков эдуард
Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков высказался по поводу преследования спецслужбами Украины Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков сообщил о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. Сенатор прокомментировал ситуацию в своем telegram-канале.

«СБУ объявила меня в розыск по статье „Посягательство на территориальную целостность Украины“. О какой целостности государства говорят эти преступники? Нынешние марионетки США пришли к власти путем госпереворота, и устроили на Донбассе геноцид русского народа», — написал Исаков.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против политиков ХМАО. В список попал и Эдуард Исаков.

На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их присоединение к России. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения направлены на «отмену России».

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков сообщил о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила его в розыск. Сенатор прокомментировал ситуацию в своем telegram-канале. «СБУ объявила меня в розыск по статье „Посягательство на территориальную целостность Украины“. О какой целостности государства говорят эти преступники? Нынешние марионетки США пришли к власти путем госпереворота, и устроили на Донбассе геноцид русского народа», — написал Исаков. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против политиков ХМАО. В список попал и Эдуард Исаков. На Западе отказались признавать результаты референдумов на освобожденных территориях и их присоединение к России. Евросоюз ввел санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения направлены на «отмену России».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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