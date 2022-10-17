В деревне, которую начали строить ради Универсиады в Екатеринбурге, появится фуд-корт на 600 человек

В Екатеринбурге вместо Универсиады пройдут Международные летние олимпийские игры, ради них строят деревню Фестиваля молодежи и студентов (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фуд-корт вместимость 600 человек появится в общественном центре, который строят в Новокольцовском районе Екатеринбурга ради Международных летних университетских игр. Общая площадь центра составит больше 31 тысячи квадратных метров, рассказали в компании генподрядчика «Синары-Девелопмент».

«Общественный центр предназначен для решения организационных задач и обслуживания делегаций. Общая площадь здания составляет 31 350 квадратных метра, объект имеет пять этажей, спортивный манеж с трибунами на 450 мест и тренажерный зал», — цитирует ТАСС представителей компании.

В дни студенческих игр в здании откроют международный центр приветствия и аккредитации и офисы делегаций, а также фуд-корт на 600 мест, центр обработки данных, объединенный пункт служб безопасности и административный блок управления комплексом. После соревнований центр отойдет Уральскому федеральному университету. Здесь появятся библиотека и компьютерные классы.

В Екатеринбурге в 2023-м году должна была пройти Универсиада — международные соревнования среди студентов. Но на фоне спецоперации РФ на Украине организатор Универсиады — FISU — в середине марта объявила об отмене всех студенческих чемпионатов в России и Белоруссии как минимум до конца этого года, а также об отстранении спортсменов из этих стран от соревнований под своей эгидой.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что соревнования FISU заменят на новый проект — Международные летние университетские игры. «Мы практически полностью к ней готовы [к Универсиаде], объекты почти достроены», — рассказывал Куйвашев. В играх примут участие пять тысяч спортсменов и 700 представителей команд, которые будут соревноваться в 18 дисциплинах.