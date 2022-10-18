Новый ректор ЮУрГУ ликвидировал два отдела и спровоцировал конфликт

19 октября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

По словам Александра Вагнера, это позволит на более высоком уровне решать вопросы безопасности и борьбы с коррупцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер издал указ о ликвидации двух структурных подразделений вуза. Как сообщила URA.RU руководитель одного из упраздненных отделов, данное решение спровоцировало конфликт, в котором руководство университета применяет к сотрудникам жесткое психологическое давление и прессинг. «Я бывший ветеран МВД, и для меня закон превыше всего. Считаю, что ликвидация двух отделов ЮУрГУ незаконна и носит коррупционный характер. Чтобы вынудить нас уволиться по собственному желанию, руководство начало оказывать на нас психологическое давление. Прессинг был такой силы, что мне и еще одному сотруднику вуза вызывали 10 октября скорую — у меня резко подскочило давление, нам понадобилась медицинская помощь», — рассказала URA.RU заместитель начальника отдела противопожарной безопасности управления комплексной безопасности ЮУрГУ Марина Мамонова. На запрос URA.RU и. о. ректора Александр Вагнер сообщил, что им был издан приказ от 30.09.2022 г. №166-13/09 о ликвидации с 1 декабря 2022 года двух отделов в структуре управления комплексной безопасности ЮУрГУ. Речь идет об отделе противопожарной безопасности и отделе организации противодействия коррупции и идеолого-психологической поддержки. «Это позволит оперативно и на более высоком уровне решать вопросы безопасности и борьбы с коррупцией. Ликвидация отделов проводилась в целях оптимизации численности работников, учитывая, что должность начальника отдела организации противодействия коррупции и идеолого-психологической поддержки долгое время была вакантной. Ликвидация отдела противопожарной безопасности обусловлена оптимизацией и передачей части функций управления комплексной безопасности на аутсорсинг профессиональной организации», — прокомментировал нововведения Вагнер. Ректор ЮУрГУ отметил, что все мероприятия по ликвидации отдела и уведомлению работников проводились в рамках закона. Он также опроверг обвинения Мамоновой в психологическом прессинге коллектива, но подтвердил, что 10 октября 2022 года скорая медицинская помощь приезжала по вызову в университет и по данному факту проводится служебное расследование. «Сейчас в ЮУрГУ развернулся подковерный конфликт. Экс-ректору и президенту вуза Александру Шестакову не нравится, что под сокращения попадают его люди. Но формировать свою команду — это право любого руководителя. И Вагнер здесь реализует лишь свои законные полномочия», — заявил URA.RU источник в вузе.

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер издал указ о ликвидации двух структурных подразделений вуза. Как сообщила URA.RU руководитель одного из упраздненных отделов, данное решение спровоцировало конфликт, в котором руководство университета применяет к сотрудникам жесткое психологическое давление и прессинг. «Я бывший ветеран МВД, и для меня закон превыше всего. Считаю, что ликвидация двух отделов ЮУрГУ незаконна и носит коррупционный характер. Чтобы вынудить нас уволиться по собственному желанию, руководство начало оказывать на нас психологическое давление. Прессинг был такой силы, что мне и еще одному сотруднику вуза вызывали 10 октября скорую — у меня резко подскочило давление, нам понадобилась медицинская помощь», — рассказала URA.RU заместитель начальника отдела противопожарной безопасности управления комплексной безопасности ЮУрГУ Марина Мамонова. На запрос URA.RU и. о. ректора Александр Вагнер сообщил, что им был издан приказ от 30.09.2022 г. №166-13/09 о ликвидации с 1 декабря 2022 года двух отделов в структуре управления комплексной безопасности ЮУрГУ. Речь идет об отделе противопожарной безопасности и отделе организации противодействия коррупции и идеолого-психологической поддержки. «Это позволит оперативно и на более высоком уровне решать вопросы безопасности и борьбы с коррупцией. Ликвидация отделов проводилась в целях оптимизации численности работников, учитывая, что должность начальника отдела организации противодействия коррупции и идеолого-психологической поддержки долгое время была вакантной. Ликвидация отдела противопожарной безопасности обусловлена оптимизацией и передачей части функций управления комплексной безопасности на аутсорсинг профессиональной организации», — прокомментировал нововведения Вагнер. Ректор ЮУрГУ отметил, что все мероприятия по ликвидации отдела и уведомлению работников проводились в рамках закона. Он также опроверг обвинения Мамоновой в психологическом прессинге коллектива, но подтвердил, что 10 октября 2022 года скорая медицинская помощь приезжала по вызову в университет и по данному факту проводится служебное расследование. «Сейчас в ЮУрГУ развернулся подковерный конфликт. Экс-ректору и президенту вуза Александру Шестакову не нравится, что под сокращения попадают его люди. Но формировать свою команду — это право любого руководителя. И Вагнер здесь реализует лишь свои законные полномочия», — заявил URA.RU источник в вузе.