18 октября 2022

Новый ректор ЮУрГУ ликвидировал два отдела и спровоцировал конфликт

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Александра Вагнера. Челябинск, портрет, вагнер александр
По словам Александра Вагнера, это позволит на более высоком уровне решать вопросы безопасности и борьбы с коррупцией Фото:

Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер издал указ о ликвидации двух структурных подразделений вуза. Как сообщила URA.RU руководитель одного из упраздненных отделов, данное решение спровоцировало конфликт, в котором руководство университета применяет к сотрудникам жесткое психологическое давление и прессинг.

«Я бывший ветеран МВД, и для меня закон превыше всего. Считаю, что ликвидация двух отделов ЮУрГУ незаконна и носит коррупционный характер. Чтобы вынудить нас уволиться по собственному желанию, руководство начало оказывать на нас психологическое давление. Прессинг был такой силы, что мне и еще одному сотруднику вуза вызывали 10 октября скорую — у меня резко подскочило давление, нам понадобилась медицинская помощь», — рассказала URA.RU заместитель начальника отдела противопожарной безопасности управления комплексной безопасности ЮУрГУ Марина Мамонова.

На запрос URA.RU и. о. ректора Александр Вагнер сообщил, что им был издан приказ от 30.09.2022 г. №166-13/09 о ликвидации с 1 декабря 2022 года двух отделов в структуре управления комплексной безопасности ЮУрГУ. Речь идет об отделе противопожарной безопасности и отделе организации противодействия коррупции и идеолого-психологической поддержки.

«Это позволит оперативно и на более высоком уровне решать вопросы безопасности и борьбы с коррупцией. Ликвидация отделов проводилась в целях оптимизации численности работников, учитывая, что должность начальника отдела организации противодействия коррупции и идеолого-психологической поддержки долгое время была вакантной. Ликвидация отдела противопожарной безопасности обусловлена оптимизацией и передачей части функций управления комплексной безопасности на аутсорсинг профессиональной организации», — прокомментировал нововведения Вагнер.

Ректор ЮУрГУ отметил, что все мероприятия по ликвидации отдела и уведомлению работников проводились в рамках закона. Он также опроверг обвинения Мамоновой в психологическом прессинге коллектива, но подтвердил, что 10 октября 2022 года скорая медицинская помощь приезжала по вызову в университет и по данному факту проводится служебное расследование.

«Сейчас в ЮУрГУ развернулся подковерный конфликт. Экс-ректору и президенту вуза Александру Шестакову не нравится, что под сокращения попадают его люди. Но формировать свою команду — это право любого руководителя. И Вагнер здесь реализует лишь свои законные полномочия», — заявил URA.RU источник в вузе.

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Исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) Александр Вагнер издал указ о ликвидации двух структурных подразделений вуза. Как сообщила URA.RU руководитель одного из упраздненных отделов, данное решение спровоцировало конфликт, в котором руководство университета применяет к сотрудникам жесткое психологическое давление и прессинг. «Я бывший ветеран МВД, и для меня закон превыше всего. Считаю, что ликвидация двух отделов ЮУрГУ незаконна и носит коррупционный характер. Чтобы вынудить нас уволиться по собственному желанию, руководство начало оказывать на нас психологическое давление. Прессинг был такой силы, что мне и еще одному сотруднику вуза вызывали 10 октября скорую — у меня резко подскочило давление, нам понадобилась медицинская помощь», — рассказала URA.RU заместитель начальника отдела противопожарной безопасности управления комплексной безопасности ЮУрГУ Марина Мамонова. На запрос URA.RU и. о. ректора Александр Вагнер сообщил, что им был издан приказ от 30.09.2022 г. №166-13/09 о ликвидации с 1 декабря 2022 года двух отделов в структуре управления комплексной безопасности ЮУрГУ. Речь идет об отделе противопожарной безопасности и отделе организации противодействия коррупции и идеолого-психологической поддержки. «Это позволит оперативно и на более высоком уровне решать вопросы безопасности и борьбы с коррупцией. Ликвидация отделов проводилась в целях оптимизации численности работников, учитывая, что должность начальника отдела организации противодействия коррупции и идеолого-психологической поддержки долгое время была вакантной. Ликвидация отдела противопожарной безопасности обусловлена оптимизацией и передачей части функций управления комплексной безопасности на аутсорсинг профессиональной организации», — прокомментировал нововведения Вагнер. Ректор ЮУрГУ отметил, что все мероприятия по ликвидации отдела и уведомлению работников проводились в рамках закона. Он также опроверг обвинения Мамоновой в психологическом прессинге коллектива, но подтвердил, что 10 октября 2022 года скорая медицинская помощь приезжала по вызову в университет и по данному факту проводится служебное расследование. «Сейчас в ЮУрГУ развернулся подковерный конфликт. Экс-ректору и президенту вуза Александру Шестакову не нравится, что под сокращения попадают его люди. Но формировать свою команду — это право любого руководителя. И Вагнер здесь реализует лишь свои законные полномочия», — заявил URA.RU источник в вузе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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