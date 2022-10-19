Сотни свердловских ветеранов МВД просят Турчака отправить их на фронт

20 октября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Более двухсот ветеранов МВД обратились с инициативой к Андрею Турчаку Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более двухсот ветеранов МВД обратились с инициативой к секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о создании специализированных подразделений на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей из числа бывших сотрудников органов внутренних дел. Об этом URA.RU рассказал спикер гордумы Екатеринбурга, подполковник милиции в отставке Игорь Володин. «С просьбой вынести предложение на государственный уровень силовики обратились к секретарю генерального совета партии „Единая Россия“ Андрею Турчаку и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Письмо уже подписали 225 человек во главе с Председателем Думы. Инициаторы письма уверены, что их знания и опыт будут полезны для поддержания правопорядка на освобожденных территориях. Желающих присоединится к инициативе гораздо больше», — отметил Володин. По словам спикера гордумы Екатеринбурга, ветераны МВД готовы пройти дополнительную подготовку. «Многолетняя служба в МВД связана с риском для жизни, что накладывает определенный отпечаток на личности. Это наиболее стрессоустойчивые, надежные люди. Еще один важный момент, на который просят обратить внимание инициаторы письма — это сохранение офицерского звания в системе МВД, так как мобилизованные службу несут без учета вышеуказанного, зачастую как рядовой состав», — резюмировал он. Ранее агентство сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно указу главы государства, мобилизации подлежат россияне, которые состоят в запасе. Речь идет о тех, кто уже отслужил в армии, имеет определенные специальности и соответствующий боевой опыт.

Более двухсот ветеранов МВД обратились с инициативой к секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку и к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о создании специализированных подразделений на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей из числа бывших сотрудников органов внутренних дел. Об этом URA.RU рассказал спикер гордумы Екатеринбурга, подполковник милиции в отставке Игорь Володин. «С просьбой вынести предложение на государственный уровень силовики обратились к секретарю генерального совета партии „Единая Россия“ Андрею Турчаку и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Письмо уже подписали 225 человек во главе с Председателем Думы. Инициаторы письма уверены, что их знания и опыт будут полезны для поддержания правопорядка на освобожденных территориях. Желающих присоединится к инициативе гораздо больше», — отметил Володин. По словам спикера гордумы Екатеринбурга, ветераны МВД готовы пройти дополнительную подготовку. «Многолетняя служба в МВД связана с риском для жизни, что накладывает определенный отпечаток на личности. Это наиболее стрессоустойчивые, надежные люди. Еще один важный момент, на который просят обратить внимание инициаторы письма — это сохранение офицерского звания в системе МВД, так как мобилизованные службу несут без учета вышеуказанного, зачастую как рядовой состав», — резюмировал он. Ранее агентство сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно указу главы государства, мобилизации подлежат россияне, которые состоят в запасе. Речь идет о тех, кто уже отслужил в армии, имеет определенные специальности и соответствующий боевой опыт.