Челябинский бизнесмен продает заброшенное здание с участком в центре города

21 октября 2022 в 04:12 Размер текста - 17 +

Здание расположено на первой линии относительно улицы Братьев Кашириных и автомобильной развязки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продается отдельно стоящее здание с земельным участком в центральной части города. Как можно понять по информации на сайте объявлений «Авито», продает недвижимость фирма, принадлежащая челябинскому бизнесмену Василию Курбацких — в качестве продавца указан ЖК «Город L-Town». Этот коттеджный поселок был построен Курбацких под Челябинском. «Этажность переменная от 1 до 3 этажей. Высота потолков — 6 м. Большие панорамные окна. Конструктив: Стены — блоки фбс и плиты. Перекрытия — плиты. Несущий каркас — металлоконструкции и жб столбы. Мягкая кровля. Ремонт: пол — полированный бетон, стены и потолки — окрашены. Здание требует ремонта» — сказано на «Авито». В объявлении также сказано, что здание расположено на первой линия относительно крупной магистрали города улицы Братьев Кашириных и автомобильной развязки. Цена здания вместе с участком в 33,5 соток, находящимся в аренде, составляет 50 млн рублей. Площадь здания — около 6000 кв. м. Судя по фото, здание обветшало и давно не используется.

В Челябинске продается отдельно стоящее здание с земельным участком в центральной части города. Как можно понять по информации на сайте объявлений «Авито», продает недвижимость фирма, принадлежащая челябинскому бизнесмену Василию Курбацких — в качестве продавца указан ЖК «Город L-Town». Этот коттеджный поселок был построен Курбацких под Челябинском. «Этажность переменная от 1 до 3 этажей. Высота потолков — 6 м. Большие панорамные окна. Конструктив: Стены — блоки фбс и плиты. Перекрытия — плиты. Несущий каркас — металлоконструкции и жб столбы. Мягкая кровля. Ремонт: пол — полированный бетон, стены и потолки — окрашены. Здание требует ремонта» — сказано на «Авито». В объявлении также сказано, что здание расположено на первой линия относительно крупной магистрали города улицы Братьев Кашириных и автомобильной развязки. Цена здания вместе с участком в 33,5 соток, находящимся в аренде, составляет 50 млн рублей. Площадь здания — около 6000 кв. м. Судя по фото, здание обветшало и давно не используется.