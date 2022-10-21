21 октября 2022

В Челябинске объявлен срочный сбор на поиски ребенка. Скрин

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Подросток вышел из школы и пропал (фото из архива) Фото:

В Челябинске в ночь на 22 октября объявлен срочный сбор на поиски 13-летнего подростка, который ушел из школы №103. Информацию разместил поисковой отряд «Легион Спас» в соцсетях.

«Николаев Максим Сергеевич, 19.08.2009 года рождения (13 лет). 21 октября ушел из школы №103 по адресу: Челябинск, улица 60-летия Октября, д. 5, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в группе поискового отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Приметами ребенка были обозначены очки в светлой оправе, рост 150 см, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в куртку серую с голубыми вставками, светло-синие джинсы, серую шапку и черные ботинки. С собой был черный портфель.

Точного времени сбора организатор Александр Белкин не объявил. Все желающие могут приезжать по возможности прямо сейчас к месту сбора возле школы.

Подросток вышел из школы 21 октября и пропал

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В Челябинске в ночь на 22 октября объявлен срочный сбор на поиски 13-летнего подростка, который ушел из школы №103. Информацию разместил поисковой отряд «Легион Спас» в соцсетях. «Николаев Максим Сергеевич, 19.08.2009 года рождения (13 лет). 21 октября ушел из школы №103 по адресу: Челябинск, улица 60-летия Октября, д. 5, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в группе поискового отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте». Приметами ребенка были обозначены очки в светлой оправе, рост 150 см, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в куртку серую с голубыми вставками, светло-синие джинсы, серую шапку и черные ботинки. С собой был черный портфель. Точного времени сбора организатор Александр Белкин не объявил. Все желающие могут приезжать по возможности прямо сейчас к месту сбора возле школы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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