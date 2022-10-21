Подросток вышел из школы и пропал (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в ночь на 22 октября объявлен срочный сбор на поиски 13-летнего подростка, который ушел из школы №103. Информацию разместил поисковой отряд «Легион Спас» в соцсетях.

«Николаев Максим Сергеевич, 19.08.2009 года рождения (13 лет). 21 октября ушел из школы №103 по адресу: Челябинск, улица 60-летия Октября, д. 5, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в группе поискового отряда «Легион Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Приметами ребенка были обозначены очки в светлой оправе, рост 150 см, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в куртку серую с голубыми вставками, светло-синие джинсы, серую шапку и черные ботинки. С собой был черный портфель.

Точного времени сбора организатор Александр Белкин не объявил. Все желающие могут приезжать по возможности прямо сейчас к месту сбора возле школы.