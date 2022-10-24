Экс-соперник Куйвашева на выборах получил повышение

Лидер ЛДПР в Свердловской области назначен на новый пост в заксобрании

25 октября 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Александр Каптюг получил повышение в свердловском заксо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутат заксобрания Свердловской области и экс-кандидат в губернаторы от ЛДПР Александр Каптюг, которому глава региона Евгений Куйвашев намекал на трудоустройство после выборов, избран зампредом комитета по региональной политике. Такое решение на общем голосовании утвердили его коллеги по парламенту, передает корреспондент URA.RU. Ранее Каптюг был простым членом комитета. «Предлагается утвердить избрание Каптюга Александра Николаевича заместителем председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления на срок до момента начала работы заксобрания Свердловской области нового созыва», — объявил вице-спикер Виктор Якимов. Депутаты единогласно поддержали назначение. Каптюг возглавляет областное отделение ЛДПР и является главой фракции либерал-демократов в заксобрании. В сентябре 2022-го он участвовал в выборах губернатора, став одним из пяти кандидатов. Во время предвыборных дебатов Евгений Куйвашев, одержавший в итоге победу, намекал Каптюгу, что готов взять его в свою команду. Впрочем, никаким назначением тот разговор не обернулся. По итогам выборов представитель ЛДПР набрал 3,17% голосов.

Депутат заксобрания Свердловской области и экс-кандидат в губернаторы от ЛДПР Александр Каптюг, которому глава региона Евгений Куйвашев намекал на трудоустройство после выборов, избран зампредом комитета по региональной политике. Такое решение на общем голосовании утвердили его коллеги по парламенту, передает корреспондент URA.RU. Ранее Каптюг был простым членом комитета. «Предлагается утвердить избрание Каптюга Александра Николаевича заместителем председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления на срок до момента начала работы заксобрания Свердловской области нового созыва», — объявил вице-спикер Виктор Якимов. Депутаты единогласно поддержали назначение. Каптюг возглавляет областное отделение ЛДПР и является главой фракции либерал-демократов в заксобрании. В сентябре 2022-го он участвовал в выборах губернатора, став одним из пяти кандидатов. Во время предвыборных дебатов Евгений Куйвашев, одержавший в итоге победу, намекал Каптюгу, что готов взять его в свою команду. Впрочем, никаким назначением тот разговор не обернулся. По итогам выборов представитель ЛДПР набрал 3,17% голосов.