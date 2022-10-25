Кадыров раскритиковал ход спецоперации, а ВСУ изменили тактику боев: главное об СВО к 25 октября

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
По мнению Кадырова, Россия отвечает на атаки ВСУ недостаточно жестко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на атаки вооруженных сил Украины. ВСУ поменяли тактику ведения боев на более агрессивную. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 октября.

  • Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал ход проведения Россией спецоперации на Украине, заявив, что страна слабо отвечает на атаки ВСУ. Он подчеркнул, что РФ должна предпринимать более серьезные шаги, а США и страны Запада, в свою очередь, «мало что могут сделать».
  • Вооруженные силы Украины изменили тактику ведения боев. Сержант из ДНР Алексей Шалыгин поделился, что теперь им свойственен более агрессивный стиль с использованием пулеметов на джипах.
  • Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал увеличить производство на нужды армии РФ. С таким призывом он выступил в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. По словам председателя, увеличить следует производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что чиновники и производители должны получать обратную связь по обеспечению нужд армии из первых рук.
  • Российские военные отбили все атаки войск Украины в Херсонской области. Согласно сообщению Минобороны, ВСУ предприняли попытку атаки в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области.

  • Корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел ВСУ в городе Авдеевка Донецкой области. Об обстановке и ситуации вокруг он сообщил в своем репортаже с места событий.

  • Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев после предупреждений России о готовящейся украинской стороной «грязной бомбе». В ходе визита эксперты посетят Киев и Желтые воды. Это произойдет в ближайшие дни.

  • ВСУ устроили теракт в Мелитополе, направленный на то, чтобы помешать работе СМИ. Была взорвана машина у здания телекомпании. Пострадавшим в результате теракта будет выплачена моральная компенсацию. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на атаки вооруженных сил Украины. ВСУ поменяли тактику ведения боев на более агрессивную. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 октября. Корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел ВСУ в городе Авдеевка Донецкой области. Об обстановке и ситуации вокруг он сообщил в своем репортаже с места событий. Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев после предупреждений России о готовящейся украинской стороной «грязной бомбе». В ходе визита эксперты посетят Киев и Желтые воды. Это произойдет в ближайшие дни. ВСУ устроили теракт в Мелитополе, направленный на то, чтобы помешать работе СМИ. Была взорвана машина у здания телекомпании. Пострадавшим в результате теракта будет выплачена моральная компенсацию. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
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