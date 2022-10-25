Кадыров раскритиковал ход спецоперации, а ВСУ изменили тактику боев: главное об СВО к 25 октября

25 октября 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на атаки вооруженных сил Украины. ВСУ поменяли тактику ведения боев на более агрессивную. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 октября. Корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел ВСУ в городе Авдеевка Донецкой области. Об обстановке и ситуации вокруг он сообщил в своем репортаже с места событий. Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев после предупреждений России о готовящейся украинской стороной «грязной бомбе». В ходе визита эксперты посетят Киев и Желтые воды. Это произойдет в ближайшие дни. ВСУ устроили теракт в Мелитополе, направленный на то, чтобы помешать работе СМИ. Была взорвана машина у здания телекомпании. Пострадавшим в результате теракта будет выплачена моральная компенсацию. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.