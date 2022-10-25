Кадыров раскритиковал ход спецоперации, а ВСУ изменили тактику боев: главное об СВО к 25 октября

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что Россия слабо отвечает на атаки вооруженных сил Украины. ВСУ поменяли тактику ведения боев на более агрессивную. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 25 октября.
- Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал ход проведения Россией спецоперации на Украине, заявив, что страна слабо отвечает на атаки ВСУ. Он подчеркнул, что РФ должна предпринимать более серьезные шаги, а США и страны Запада, в свою очередь, «мало что могут сделать».
- Вооруженные силы Украины изменили тактику ведения боев. Сержант из ДНР Алексей Шалыгин поделился, что теперь им свойственен более агрессивный стиль с использованием пулеметов на джипах.
- Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал увеличить производство на нужды армии РФ. С таким призывом он выступил в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. По словам председателя, увеличить следует производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что чиновники и производители должны получать обратную связь по обеспечению нужд армии из первых рук.
- Российские военные отбили все атаки войск Украины в Херсонской области. Согласно сообщению Минобороны, ВСУ предприняли попытку атаки в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области.
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Корреспондент URA.RU Евгений Линин попал под обстрел ВСУ в городе Авдеевка Донецкой области. Об обстановке и ситуации вокруг он сообщил в своем репортаже с места событий.
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Эксперты Международного агентства по атомной энергии направятся в Киев после предупреждений России о готовящейся украинской стороной «грязной бомбе». В ходе визита эксперты посетят Киев и Желтые воды. Это произойдет в ближайшие дни.
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ВСУ устроили теракт в Мелитополе, направленный на то, чтобы помешать работе СМИ. Была взорвана машина у здания телекомпании. Пострадавшим в результате теракта будет выплачена моральная компенсацию. Об этом URA.RU сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.