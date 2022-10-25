Мишустин призвал увеличить производство на нужды армии РФ

Мишустин отметил, что Россия выделила средства на закупку обмундирования для участников СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия увеличит производство вещевого имущества и средств защиты для потребностей армии. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО.
«Надо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии», — заявил Мишустин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Премьер добавил, что все средства на закупку необходимого обмундирования для участников СВО уже выделены.
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