Мишустин призвал увеличить производство на нужды армии РФ

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Михаил Мишустин на выставке
Мишустин отметил, что Россия выделила средства на закупку обмундирования для участников СВО Фото:
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Россия увеличит производство вещевого имущества и средств защиты для потребностей армии. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО.

«Надо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии», — заявил Мишустин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Премьер добавил, что все средства на закупку необходимого обмундирования для участников СВО уже выделены.

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Россия увеличит производство вещевого имущества и средств защиты для потребностей армии. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. «Надо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии», — заявил Мишустин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Премьер добавил, что все средства на закупку необходимого обмундирования для участников СВО уже выделены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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