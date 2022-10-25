Мишустин призвал увеличить производство на нужды армии РФ 25 октября 2022 в 19:31 Размер текста - 17 + Мишустин отметил, что Россия выделила средства на закупку обмундирования для участников СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия увеличит производство вещевого имущества и средств защиты для потребностей армии. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. «Надо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии», — заявил Мишустин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Премьер добавил, что все средства на закупку необходимого обмундирования для участников СВО уже выделены. Россия увеличит производство вещевого имущества и средств защиты для потребностей армии. С таким заявлением выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета РФ по нуждам СВО. «Надо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии», — заявил Мишустин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24». Премьер добавил, что все средства на закупку необходимого обмундирования для участников СВО уже выделены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям