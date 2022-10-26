26 октября 2022

В ХМАО подсветка на соборе испугала местных жителей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , купол храма, храм, церковь, крест церкви
В ХМАО на соборе появилась странная подстветка Фото:

В Сургуте (ХМАО) местных жителей удивила и напугала подсветка на Свято-Троицком кафедральном соборе, расположенном на улице Мира. Об этом сообщается в telegram-канале «К-Информ».

«Это церковь. Почему она моргает? Что это такое вообще? Я уж думал, инопланетяне спустились. Это раздражает глаза», — говорят очевидцы за кадром на видео.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Нефтеюганска обокрали в храме. Мужчина оставил свою сумку с вещами при входе в молельный зал, и ее забрала 54-летняя местная жительница, которую уже задержали.

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В Сургуте (ХМАО) местных жителей удивила и напугала подсветка на Свято-Троицком кафедральном соборе, расположенном на улице Мира. Об этом сообщается в telegram-канале «К-Информ». «Это церковь. Почему она моргает? Что это такое вообще? Я уж думал, инопланетяне спустились. Это раздражает глаза», — говорят очевидцы за кадром на видео. Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Нефтеюганска обокрали в храме. Мужчина оставил свою сумку с вещами при входе в молельный зал, и ее забрала 54-летняя местная жительница, которую уже задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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