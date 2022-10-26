В ХМАО подсветка на соборе испугала местных жителей. Видео

27 октября 2022 в 08:13 Размер текста - 17 +

В ХМАО на соборе появилась странная подстветка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) местных жителей удивила и напугала подсветка на Свято-Троицком кафедральном соборе, расположенном на улице Мира. Об этом сообщается в telegram-канале «К-Информ». «Это церковь. Почему она моргает? Что это такое вообще? Я уж думал, инопланетяне спустились. Это раздражает глаза», — говорят очевидцы за кадром на видео. Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Нефтеюганска обокрали в храме. Мужчина оставил свою сумку с вещами при входе в молельный зал, и ее забрала 54-летняя местная жительница, которую уже задержали.

В Сургуте (ХМАО) местных жителей удивила и напугала подсветка на Свято-Троицком кафедральном соборе, расположенном на улице Мира. Об этом сообщается в telegram-канале «К-Информ». «Это церковь. Почему она моргает? Что это такое вообще? Я уж думал, инопланетяне спустились. Это раздражает глаза», — говорят очевидцы за кадром на видео. Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Нефтеюганска обокрали в храме. Мужчина оставил свою сумку с вещами при входе в молельный зал, и ее забрала 54-летняя местная жительница, которую уже задержали.