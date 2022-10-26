В ХМАО на соборе появилась странная подстветка
В Сургуте (ХМАО) местных жителей удивила и напугала подсветка на Свято-Троицком кафедральном соборе, расположенном на улице Мира. Об этом сообщается в telegram-канале «К-Информ».
«Это церковь. Почему она моргает? Что это такое вообще? Я уж думал, инопланетяне спустились. Это раздражает глаза», — говорят очевидцы за кадром на видео.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Нефтеюганска обокрали в храме. Мужчина оставил свою сумку с вещами при входе в молельный зал, и ее забрала 54-летняя местная жительница, которую уже задержали.
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