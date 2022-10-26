Свердловский депутат ГД предупредил мобилизованных об опасности включенных телефонов

27 октября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Максим Иванов не уточнил, когда именно произошла трагедия с мобилизованным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные военнослужащие не выходят на связь с родственниками из-за того, что мобильные телефоны представляют на фронте смертельную угрозу. Об этом депутат Госдумы Максим Иванов (офицер спецназа) рассказал на встрече с солдатами в учебном центре в Елани, куда отправляют мобилизованных со всего Большого Урала и Сибири. Свидетелем разговора стал корреспондент URA.RU. «[Про] телефоны надо забыть, когда вы приезжаете [в зону боевых действий]. Жены ваши, матери звонят, пишут: вот, не выходит на связь. Мы пытаемся объяснить, что, как только ты выходишь на связь, тебя засекает противник и начинает… У нас, к сожалению, [недавно] погиб мобилизованный — прилетела мина в палатку. Пошел из блиндажа переночевать в палатке, включил телефон, и прилетело», — поделился Иванов, не называя дату ЧП и фамилию погибшего. Новость по теме Дважды побывавший на спецоперации свердловчанин дал советы новобранцам, как выжить на фронте Об опасности использования телефонов URA.RU ранее говорил и житель Первоуральска Антон, имеющий опыт участия в спецоперации РФ на Украине. «Пользоваться телефонами нужно только по необходимости, ведь мобильный телефон — источник проблем. По геолокации противник может выследить положение солдат и нанести удар», — объяснял мужчина. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.

Мобилизованные военнослужащие не выходят на связь с родственниками из-за того, что мобильные телефоны представляют на фронте смертельную угрозу. Об этом депутат Госдумы Максим Иванов (офицер спецназа) рассказал на встрече с солдатами в учебном центре в Елани, куда отправляют мобилизованных со всего Большого Урала и Сибири. Свидетелем разговора стал корреспондент URA.RU. «[Про] телефоны надо забыть, когда вы приезжаете [в зону боевых действий]. Жены ваши, матери звонят, пишут: вот, не выходит на связь. Мы пытаемся объяснить, что, как только ты выходишь на связь, тебя засекает противник и начинает… У нас, к сожалению, [недавно] погиб мобилизованный — прилетела мина в палатку. Пошел из блиндажа переночевать в палатке, включил телефон, и прилетело», — поделился Иванов, не называя дату ЧП и фамилию погибшего. Об опасности использования телефонов URA.RU ранее говорил и житель Первоуральска Антон, имеющий опыт участия в спецоперации РФ на Украине. «Пользоваться телефонами нужно только по необходимости, ведь мобильный телефон — источник проблем. По геолокации противник может выследить положение солдат и нанести удар», — объяснял мужчина. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.