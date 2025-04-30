Экс-глава Хабаровского края Фургал подал в суд на «Соловьев Live»

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Фургал требует опровержения оскорбительных высказываний
Фургал требует опровержения оскорбительных высказываний Фото:
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Дело экс-губернатора Фургала

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал инициировал судебный иск против телеканала «Соловьев Live», стремясь защитить свои честь и достоинство. Об этом стало известно из заявления пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

«Фургал подал иск о защите чести и достоинства к ООО „Телекомпания „Штрихкод“ (телеканал „Соловьев Live“)“, — говорится в сообщении telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы. Там добавили, что также иск направлен против журналиста из Екатеринбурга Иннокентия Шеремета.

Экс-губернатор обвиняет Шеремета в распространении ложных сведений о его причастности к преступному сообществу «Общак» и организации убийств в 1990-е годы. Фургал считает эти высказывания оскорбительными и требует опровержения, а также компенсацию за моральный вред. Суд разберет дело 26 мая.

Фургал ранее был осужден на 22 года за организацию убийств бизнесменов и стал фигурантом дела о хищении средств МСП Банка. Он не признает вину и оспаривает судебные решения.

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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал инициировал судебный иск против телеканала «Соловьев Live», стремясь защитить свои честь и достоинство. Об этом стало известно из заявления пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. «Фургал подал иск о защите чести и достоинства к ООО „Телекомпания „Штрихкод“ (телеканал „Соловьев Live“)“, — говорится в сообщении telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы. Там добавили, что также иск направлен против журналиста из Екатеринбурга Иннокентия Шеремета. Экс-губернатор обвиняет Шеремета в распространении ложных сведений о его причастности к преступному сообществу «Общак» и организации убийств в 1990-е годы. Фургал считает эти высказывания оскорбительными и требует опровержения, а также компенсацию за моральный вред. Суд разберет дело 26 мая. Фургал ранее был осужден на 22 года за организацию убийств бизнесменов и стал фигурантом дела о хищении средств МСП Банка. Он не признает вину и оспаривает судебные решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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