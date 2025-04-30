Музей советского быта, литературный квартал, выставка картин Сальвадора Дали — эти и другие места могут посетить гости Екатеринбурга в майские праздники. Чтобы выбирать из многообразия долго не пришлось, URA.RU составило подборку необычных локаций, куда могут отправиться туристы.
Фотографический музей «Дом Метенкова»
Единственный фотографический музей на Урале. Выставочное пространство открыто по улице Тургенева, 15. Посетителям там доступна одна действующая под названием «Веня жив?» про самого известного уральского фотографа, коим как раз являлся Вениамин Метенков. Билеты продают по вполне бюджетным ценам: 200 рублей для взрослых, 100 рублей для студентов и пенсионеров, 50 рублей — для школьников.
Литературный квартал
В одном месте собрано несколько музеев, посвященных творчеству уральских писателей, а также собраны разные факты о посещении этих мест Владимиром Далем, Василием Жуковским, Александром Пушкиным, Сергеем Есениным. С 6 мая начнется цикл экскурсий ко Дню Победы, стоимость участия — от 100 рублей. Парк «Литературный квартал» расположен на Пролетарской улице, он является единственным местом в России, где литературе посвящена целая улица.
Рядом со старинными зданиями находится камерный театр. Там на майские праздники запланировано три постановки по повести Астафьева, билеты остались только на одну — 7 мая, стоимость начинается от 750 рублей.
Музей советского быта
Единственный в городе музей, где комнаты обустроены как жилые квартиры или общественные пространства того времени. Место находится на улице Ленина, 69к6. Для группы туристов можно организовать экскурсию за 800 рублей. Отдельно для взрослых билет обойдется в 350 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 250 рублей.
Музей советского детства
Расположен в десяти минутах ходьбы от вышеупомянутой точки — на улице Ленина, 50. Билеты стоят точно так же. Здесь гости смогут вновь попасть в школьный класс 70-х годов, поиграть в советские игровые автоматы и прикоснуться к старым игрушкам.
Ботанический сад УрО РАН
В коллекции сада насчитывается около четырех тысяч растений. На экскурсии можно полюбоваться кустарниками, лианами, травами и цветами из всех климатических поясов планеты. Вход на территорию платный — 200 рублей.
Международный центр искусств «Главный проспект»
К 100-летнему юбилею сюрреализма в центре действует выставка работ Сальвадора Дали. 2 мая для гостей проведут арт-ужин, где погрузят в историю бренда «Коко Шанель», его стоимость — 1500 рублей. А 3 мая на новом арт-ужине расскажут об аферах в истории российского искусства.
Музей «Об этом»
Необычный музей расположен в здании по улице Луначарского, 133. Вход стоит 500 рублей, в эту сумму входит также экскурсия. В музее действует постоянная экспозиция «Секс и время», в ней можно увидеть советские средства контрацепции, открытки и другие необычные предметы.
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