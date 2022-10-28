Onet: полякам советуют собирать дождевую воду и есть просрочку ради экономии

28 октября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Подскок инфляции, заставил жителей Польши начать экономить Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Польша советует своим жителям как можно больше начать экономить, в связи с ситуацией в настоящее время. Так как в данный момент подскочили цены в магазинах, подорожало топливо, газ и электроэнергия. Об этом заявил один из крупнейших польских веб-порталов onet. «Экономия стала чрезвычайно трудной и, с другой стороны, необходимой. В настоящее время мы живем в очень неопределенные времена. Как только мы начали восстанавливать наше относительное равновесие и стоять на ногах после пандемии, мы думали, что хуже быть не может, но началась спецоперация на Украине. Цены в магазинах выше почти каждый раз, процентные ставки сошли с ума, топливо, вероятно, никогда не было таким дорогим, цены на электроэнергию и газ растут, как и инфляция», — сообщает onet. Издание приводит пять простых способов, как сохранить деньги. В холода советуют уменьшать температуру в доме, ходить в шерстяных тапочках и свитере. «Пусть прогулка по дому в футболке будет зарезервирована для теплых месяцев года», — добавляет издание. Также предлагается покупать продукты один раз в неделю ради экономии, не проходить мимо продуктов с истекающим сроком годности, которые продаются по более низким ценам. А вместо дорогих магазинов посещать секонд-хенды. Также полякам рекомендуют почаще оставлять деньги и платежную карту дома. «Включите радиатор, вскипятите столько воды, сколько вам действительно нужно, выберите размер кастрюли в соответствии с размером горелки, добавьте меньше ополаскивателя, запускайте посудомоечную машину только тогда, когда она будет полной, покупайте сезонные продукты, собирайте дождевую воду», — приводит советы издание. Ранее сообщалось, что в Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. В Испании за расточительное и неэффективное использование электроэнергии будут наказывать внушительными штрафами. За игнорирование установленных правительством ограничений испанцам светит штраф от 60 тысяч до 600 тысяч евро, напоминает Ридус. Европа столкнулась с кризисом после введения санкций против России из-за начала спецоперации на Украине — в ЕС выросли цены на продукты, а также начался газовый кризис.

Польша советует своим жителям как можно больше начать экономить, в связи с ситуацией в настоящее время. Так как в данный момент подскочили цены в магазинах, подорожало топливо, газ и электроэнергия. Об этом заявил один из крупнейших польских веб-порталов onet. «Экономия стала чрезвычайно трудной и, с другой стороны, необходимой. В настоящее время мы живем в очень неопределенные времена. Как только мы начали восстанавливать наше относительное равновесие и стоять на ногах после пандемии, мы думали, что хуже быть не может, но началась спецоперация на Украине. Цены в магазинах выше почти каждый раз, процентные ставки сошли с ума, топливо, вероятно, никогда не было таким дорогим, цены на электроэнергию и газ растут, как и инфляция», — сообщает onet. Издание приводит пять простых способов, как сохранить деньги. В холода советуют уменьшать температуру в доме, ходить в шерстяных тапочках и свитере. «Пусть прогулка по дому в футболке будет зарезервирована для теплых месяцев года», — добавляет издание. Также предлагается покупать продукты один раз в неделю ради экономии, не проходить мимо продуктов с истекающим сроком годности, которые продаются по более низким ценам. А вместо дорогих магазинов посещать секонд-хенды. Также полякам рекомендуют почаще оставлять деньги и платежную карту дома. «Включите радиатор, вскипятите столько воды, сколько вам действительно нужно, выберите размер кастрюли в соответствии с размером горелки, добавьте меньше ополаскивателя, запускайте посудомоечную машину только тогда, когда она будет полной, покупайте сезонные продукты, собирайте дождевую воду», — приводит советы издание. Ранее сообщалось, что в Германии для жителей создали памятку по экономному расходу воды на фоне растущего кризиса из-за антироссийских санкций. В Испании за расточительное и неэффективное использование электроэнергии будут наказывать внушительными штрафами. За игнорирование установленных правительством ограничений испанцам светит штраф от 60 тысяч до 600 тысяч евро, напоминает Ридус. Европа столкнулась с кризисом после введения санкций против России из-за начала спецоперации на Украине — в ЕС выросли цены на продукты, а также начался газовый кризис.