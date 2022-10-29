29 октября 2022

Автор биографии Путина раскрыл имя того, кто первым начал врать о президенте

Автор биографии Путина: все фейки о президенте начались с Березовского
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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, путин на экране
По мнению политолога, распространением фейков о Путине по поручению Березовского занимались многие писатели Фото:

Распространение ложной информации о президенте России Владимире Путине в СМИ было инициировано предпринимателем, экс-депутатом Госдумы и бывшим замсекретаря Совбеза РФ Борисом Березовским. С таким заявлением выступил американский политолог и писатель Филип Шорт, написавший 700-страничную биографию Путина.

«Березовский субсидировал многих писателей и некоторых из лучших британских специалистов по связям с общественностью, чтобы очернить имидж Путина за границей», — считает политолог. Его слова передает The American Conservative.

Ранее издание писало о том, что фейки о Путине в СМИ вредят США. По мнению редактора The American Conservative, распространение ложных историй о Путине создает у американской общественности «ошибочное представление о важном геополитическом игроке».

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Распространение ложной информации о президенте России Владимире Путине в СМИ было инициировано предпринимателем, экс-депутатом Госдумы и бывшим замсекретаря Совбеза РФ Борисом Березовским. С таким заявлением выступил американский политолог и писатель Филип Шорт, написавший 700-страничную биографию Путина. «Березовский субсидировал многих писателей и некоторых из лучших британских специалистов по связям с общественностью, чтобы очернить имидж Путина за границей», — считает политолог. Его слова передает The American Conservative. Ранее издание писало о том, что фейки о Путине в СМИ вредят США. По мнению редактора The American Conservative, распространение ложных историй о Путине создает у американской общественности «ошибочное представление о важном геополитическом игроке».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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