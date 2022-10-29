Автор биографии Путина раскрыл имя того, кто первым начал врать о президенте

Автор биографии Путина: все фейки о президенте начались с Березовского

По мнению политолога, распространением фейков о Путине по поручению Березовского занимались многие писатели Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Распространение ложной информации о президенте России Владимире Путине в СМИ было инициировано предпринимателем, экс-депутатом Госдумы и бывшим замсекретаря Совбеза РФ Борисом Березовским. С таким заявлением выступил американский политолог и писатель Филип Шорт, написавший 700-страничную биографию Путина.

«Березовский субсидировал многих писателей и некоторых из лучших британских специалистов по связям с общественностью, чтобы очернить имидж Путина за границей», — считает политолог. Его слова передает The American Conservative.

Ранее издание писало о том, что фейки о Путине в СМИ вредят США. По мнению редактора The American Conservative, распространение ложных историй о Путине создает у американской общественности «ошибочное представление о важном геополитическом игроке».