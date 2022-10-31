Челябинская деревня осталась без медиков

Пенсионеры жалуются, что им некому замерить давление Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Уйском районе (Челябинская область) жители деревни Замотохино остались без фельдшерско-акушерского пункта (ФАП). Пенсионеры жалуются, что единственный фельдшер уволилась, а ремонт в здании без канализации и туалета не делали со времен СССР.

«Жители деревни Замотохино остались без ФАПа. Ремонт там не делался со времен СССР. В ФАПе нет воды, нет канализации и туалета, а дрова для печного отопления носили из дома. Наш фельдшер не выдержала таких условий и проработав 40 лет, уволилась», — написали жители в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Жители Замотохино пожаловались, что в деревне проживает много пенсионеров и им сложно жить без медика. По информации главного врача ГБУЗ «Районная больница с. Уйское» Юрия Демьянова, фельдшер уволилась по причине выхода на пенсию. Необходимую медицинскую помощь жители получают в участковой больнице села Ларино, где работает врач общей практики и два фельдшера. Один раз в неделю в деревню Замотохино выезжает фельдшер для оказания плановой помощи.

«Также заключен договор по экспертизе технического состояния здания фельдшерско — акушерского пункта деревни Замотохино. По получению экспертизы будет принято решение о дальнейшей возможности проведения капитального ремонта, либо по списанию данного здания. В региональный минздрав сделана заявка на включение ФАП Уйского района в план капитального ремонта на 2023 год», — сообщил URA.RU Демьянов.

В пресс-службе минздрава области URA.RU заявили, что в регионе по состоянию на 1 октября 2022 года укомплектованность ФАПов и врачебных амбулаторий составляет 82,2%. В реализуемой программе «Земский фельдшер» приняли участие 31 медицинский работник со средним медобразованием. Для привлечения кадров на село медицинским работникам производится единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей.