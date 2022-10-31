Свердловские волонтеры раскрыли самую оригинальную просьбу мобилизованных

Волонтеры выгуливают питомцев мобилизованных свердловчан

Свердловские волонтеры выгуливают питомцев мобилизованных Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Свердловчане, которые попали под частичную мобилизацию для участия в спецоперации, просят волонтеров выгуливать своих домашних питомцев. Об этом рассказал руководитель регионального движения «Мы вместе» Евгений Дайнес, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Хозяева, призванные в зону проведения СВО, вынуждены оставлять своих питомцев без присмотра. В связи с этим к волонтерам обращаются мобилизованные с просьбой заняться выгулом домашних питомцев», — рассказал Евгений Дайнес на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной мерам социальной поддержки семей мобилизованных в Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что на свердловские семьи мобилизованных выделят 300 миллионов рублей. Согласно официальной информации, деньги служащим должны начислить не позднее 26 ноября.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Власти РФ сообщали, что цель спецоперации — денацификация и демилитаризация Украины. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении мобилизационных действий.