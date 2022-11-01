Свердловскую воспитательницу, из-за которой слепая девочка утонула в тазу, будут судить

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Свердловчанку будут судить в Екатеринбурге Фото:

Воспитательницу одного из детских домов Екатеринбурга, где слепая четырехлетняя девочка утонула в тазе для мытья игрушек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Под подозрением были три женщины. Они втроем не усмотрели за группой из шести детей», — цитирует газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» источника. По его словам, воспитательнице предъявлено обвинение.

Девочка была рождена полностью слепой, из-за чего родители отказались от нее и отдали в один из детских домов Екатеринбурга, где из-за особенностей здоровья за ней должны были внимательно следить. В конце 2020 года девочка играла без присмотра, пока воспитательница пила чай с коллегами. Никто из взрослых не увидел, как ребенок утонул в тазе, где мыли игрушки. Следователи возбудили уголовное дело.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

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Воспитательницу одного из детских домов Екатеринбурга, где слепая четырехлетняя девочка утонула в тазе для мытья игрушек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Под подозрением были три женщины. Они втроем не усмотрели за группой из шести детей», — цитирует газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» источника. По его словам, воспитательнице предъявлено обвинение. Девочка была рождена полностью слепой, из-за чего родители отказались от нее и отдали в один из детских домов Екатеринбурга, где из-за особенностей здоровья за ней должны были внимательно следить. В конце 2020 года девочка играла без присмотра, пока воспитательница пила чай с коллегами. Никто из взрослых не увидел, как ребенок утонул в тазе, где мыли игрушки. Следователи возбудили уголовное дело. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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