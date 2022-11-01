Свердловскую воспитательницу, из-за которой слепая девочка утонула в тазу, будут судить

Свердловчанку будут судить в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Воспитательницу одного из детских домов Екатеринбурга, где слепая четырехлетняя девочка утонула в тазе для мытья игрушек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Под подозрением были три женщины. Они втроем не усмотрели за группой из шести детей», — цитирует газета «Комсомольская правда — Екатеринбург» источника. По его словам, воспитательнице предъявлено обвинение.

Девочка была рождена полностью слепой, из-за чего родители отказались от нее и отдали в один из детских домов Екатеринбурга, где из-за особенностей здоровья за ней должны были внимательно следить. В конце 2020 года девочка играла без присмотра, пока воспитательница пила чай с коллегами. Никто из взрослых не увидел, как ребенок утонул в тазе, где мыли игрушки. Следователи возбудили уголовное дело.

URA.RU обратилось в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.