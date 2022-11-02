Евгений Волосов раскрыл фронтовые прозвища Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Резервист из Копейска (Челябинская область) Евгений Волосов записал коллективное видеообращение, в котором передал землякам привет. В ролике Волосов показал лица однополчан и озвучил фронтовые прозвища мобилизованных друзей.

«По вашим заявочкам — приветы Копейску! Вот они, бравые ребята. Давайте я лица покажу. Это Малыш, Корень, Сынок, Леха Копарь и Муха», — говорит Волосов на видео в своем telegram-канале.

Во время записи видео бойцы улыбаются и машут руками. Челябинцы говорят, что у них все хорошо и не стоит за них волноваться.

Накануне мобилизованный блогер записал ролик, в котором попросил жен и подруг не трепать душу своим солдатам из-за их редких звонков домой, заявив, что на передовой нет телеграфной будки и переговорной комнаты. Волосов отметил, что при этом бойцы чувствуют мощную тыловую поддержку от своих жен и подруг.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории этой страны.