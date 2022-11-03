В Челябинске продают известную кофейню. Скрин

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Разное. Челябинская область, кофе, кофейные зерна
Кофейня проработала более 8 лет Фото:

В центре Челябинска выставлена на продажу кофейня «Фабрика кофе» по цене 3,5 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Продам готовый бизнес (общепит, кафе) в центре города. Адрес: проспект Ленина, 68. Цена 3,5 миллиона рублей», — лаконично указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления на сообщение корреспондента URA.RU на сайте «Авито» не ответила. В профильной группе кофейни в соцсети «ВКонтакте» контактное лицо, а также администратор сообщества также не отозвались.

По данным сайта «Трипэдвайзер», первые отзывы о работе кофейни появились в 2014 году и были преимущественно положительными. В последние годы посетители начали часто жаловаться на качество обслуживания и вкус напитков и блюд.

Кофейня расположена в проходимом месте и имеет узнаваемый интерьер

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В центре Челябинска выставлена на продажу кофейня «Фабрика кофе» по цене 3,5 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений. «Продам готовый бизнес (общепит, кафе) в центре города. Адрес: проспект Ленина, 68. Цена 3,5 миллиона рублей», — лаконично указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления на сообщение корреспондента URA.RU на сайте «Авито» не ответила. В профильной группе кофейни в соцсети «ВКонтакте» контактное лицо, а также администратор сообщества также не отозвались. По данным сайта «Трипэдвайзер», первые отзывы о работе кофейни появились в 2014 году и были преимущественно положительными. В последние годы посетители начали часто жаловаться на качество обслуживания и вкус напитков и блюд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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