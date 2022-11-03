Кофейня проработала более 8 лет Фото: Евгений Архипов © URA.RU

В центре Челябинска выставлена на продажу кофейня «Фабрика кофе» по цене 3,5 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на популярном сайте объявлений.

«Продам готовый бизнес (общепит, кафе) в центре города. Адрес: проспект Ленина, 68. Цена 3,5 миллиона рублей», — лаконично указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления на сообщение корреспондента URA.RU на сайте «Авито» не ответила. В профильной группе кофейни в соцсети «ВКонтакте» контактное лицо, а также администратор сообщества также не отозвались.

По данным сайта «Трипэдвайзер», первые отзывы о работе кофейни появились в 2014 году и были преимущественно положительными. В последние годы посетители начали часто жаловаться на качество обслуживания и вкус напитков и блюд.