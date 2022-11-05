Пленный боец ВСУ озвучил недостатки вооружения НАТО

Украинцев просят сдавать даже стреляные ракетные тубусы, заявил Барлян Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооружение НАТО имеет за собой ряд недостатков в сравнении с российскими или советскими образцами. Об этом журналистам рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины Александр Барлян.

«Видел NLAW (противотанковая управляемая ракета) с севшими батареями, видел Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), к которым нету „мозгов“, потому что одни „мозги“ выделяются на бригаду, а самих „джавелинов“ может быть выделено 50 штук», — передают слова пленного РИА Новости. Он также добавил, что порой при наличии пусковой установки может отсутствовать пульт управления к ней, за утерю которого грозит уголовное наказание. Украинцев просят сдавать даже стреляные ракетные тубусы.

Барлян поведал и о недостатках ручных противотанковых гранатометов. «АТшки, которые стреляли через раз (AT-4 шведский одноразовый ручной противотанковый гранатомет). Они сырые и могли „бахнуть“, как только вылетела», — сообщил солдат ВСУ. Он отметил, что старое советское вооружение, наподобие РПГ-7 можно назвать вечным оружием. С ним никогда не возникнет проблем при правильном использовании.

После начала спецоперации НАТО стали активно поставлять Украине вооружение. Члены Североатлантического альянса подтвердили готовность к долгосрочному оказанию военной поддержки Киеву, передает «Взгляд».