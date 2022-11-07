Фирма депутата гордумы Челябинска после обысков ФСБ банкротит сама себя

Компания Олега Иванова должна до 28 ноября предоставить в арбитражный суд ряд документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «АльфаСтрой», контролируемая депутатом гордумы Челябинска Олегом Ивановым, обратилась в Арбитражный суд области с заявлением о своем банкротстве. Это следует из базы судебных дел. Ходатайству предшествовали обыски, проведенные в бизнес-структурах Иванова сотрудниками регионального УФСБ и многочисленные претензии со стороны госструктур.

«ООО „АльфаСтрой“ обратилось в Арбитражный суд области с заявлением признать его несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру наблюдения. В соответствии с ч. 1, 2 ст. 224 арбитражного процессуального кодекса РФ с заявлением о признании должника банкротом в суд вправе обратиться должник, кредиторы и иные заинтересованные лица», — говорится в определении Арбитражного суда области.

Арбитражный суд заявление «АльфаСтрой» о признании банкротом оставил без движения из-за неполного комплекта необходимых документов. Фирма Иванова должна до 28 ноября предоставить в суд ряд документов, среди которых копии заявлений в адрес кредиторов и номера счетов в банках. Если депутат не сделает этого в определенные сроки, то суд вернет ему заявление.

В сентябре 2021 года сотрудники регионального УФСБ пришли с обыском в офисы компании «Альфастрой». Обыскам предшествовало заключение Контрольно-счетной палата региона по расходу бюджетных средств при строительстве стражного корпуса для областной психоневрологической больницы.

Финансовые претензии к «АльфаСтрой» возникли и у министерства строительства Челябинской области. Ведомство взыскивает с фирмы неустойку в размере 4,3 млн рублей, неосновательного обогащения в размере 25,7 млн рублей, а также процентов за пользование чужими деньгами. В июле 2022 года минстрой через суд добился ареста имущества депутата Иванова почти на 43 млн рублей.